مصرع شخصين فى حادث تصادم موتوسيكل بجرار زراعى بالغربية

لقي شخصان مصرعهما إثر حادث تصادم موتوسيكل بجرار زراعي على طريق ديما - ابيار مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثامين للمشرحة ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم موتوسيكل بجرار زراعي على طريق ديما _ ابيار.
انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين مصرع 2 متأثرين بإصابتهما بإصابات متفرقة وتم نقلهم للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
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