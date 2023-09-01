إصابة 11 شخصا فى حادث تصادم بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب 11شخصا فى حادث تصادم على الطريق الدائري في مركز مغاغة، في محافظة المنيا ، بين سيارتين تم نقلهم إلى المستشفى المركزى لتلقى العلاج والرعاية الطبية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين السيارتين ( 2748 ن ص ر تمناية) و (9543 ق م د ميكروباص ) أثناء سيرهما بالطريق الدائري بمركز مغاغة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين وقوعه بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة 11 شخصًا وهم: عبد الرحمن علي، 29 سنة، أحمد هاشم 17 سنة، ابراهيم محمد، 54 سنة، وشقيقه عبدالفتاح 33 سنة، عبدالرحمن خليل، 13 سنة.

كما أصيب: محمد حيدر، 70 سنة، أميرة محمد، 24 سنة، أنور محمد، 30 سنة، اسلام محمد، 20 سنة، عبدالباسط سيد، 12 سنة، أحمد محمد، 13 سنة، وجميعهم مصابون بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج، وجرى نقلهم لمستشفى مغاغه المركزي، وتحرر محضر بالحادث.