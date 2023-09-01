مصرع 2 وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

لقى شخصين مصرعهما وأصيب 5 أشخاص آخرين فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى أمام قرية دلجا فى مركز دير مواس جنوب محافظة المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث تصادم مما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة آخرين على الطريق الصحراوى الغربى بالقرب من قرية دلجا بمركز ديرمواس.

انتقلت سيارات الاسعاف، والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين تصادم سيارة بتروسيكل محمل بالعمال، ما أسفر عن مصرع كلا من: سيد فتحى، 55 سنة، عامل، وحسن طه، 31 سنة، عامل، مقيمان بمركز ديرمواس.

كما أصيب 5 آخرين وهم: جمال صلاح، 32 سنة، محمد شحاته، 16 سنة، أحمد عبدالمحسن، 32 سنة، وشقيقه عبدالله 30 سنة، على عبدالجواد، 55 سنة، جميعهم عمال، ويقيمون جميعًا بقرية دلجا.

تم نقل الجثتين والمصابين للمستشفى المركزى فى مدينة ديرمواس، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.