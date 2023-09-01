أوكرانيا تقيم الخطر من نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا

صرّح رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، بأن خطر الأسلحة النووية التي تلقتها بيلاروسيا هو صفر بالنسبة لأوكرانيا.

وأعلن الرئيس البيلاروسي، أليكساندر لوكاشينكو، في وقت سابق، أنه "قد نُشر على أراضي بيلاروسيا أسلحة نووية أقوى بثلاث مرات من القنابل المستخدمة في انفجار هيروشيما وناغازاكي".

وقال بودانوف في مقابلة مع قناة "1+1" التلفزيونية: "الخطر بالنسبة لأوكرانيا هو صفر، لأن هذا ليس سلاحا نوويا، بل وسيلة للردع النووي، هذه لعبة سياسية، بالإضافة إلى ذلك، تم إحضار قنابل نووية لطائرات "سو -27 إم" إلى بيلاروسيا".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن "موسكو ومينسك، اتفقتا على أنهما ومن دون انتهاك الالتزامات الدولية، ستنشران أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا".

وأوضح بوتين أن "روسيا لا تنقل أسلحتها النووية إلى بيلاروسيا، ولكنها تفعل ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية منذ عقود".

تحتفظ الولايات المتحدة بـ 100 سلاح نووي تكتيكي في أوروبا وتركيا، ويتم تخزين الشحنات بسعة 0.3 إلى 50 كيلوطن لقنابل "بي 61-3" و "بي 61 - 4" في ست قواعد في خمس دول من الـ"ناتو"، وهم بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا.