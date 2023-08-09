نصائح من الطب النفسى تساعدك على بناء الثقة بالنفس

كتبت فاطمة خليل

الثقة بالنفس جزء أساسي من الحفاظ على صحتنا العاطفية والعقلية، إنه الأساس الذي تُبنى عليه ثقتنا واحترامنا لذاتنا وسعادتنا الشاملة، ومع ذلك ، في عالم اليوم ، من السهل جدًا السماح لعوامل خارجية مثل وسائل التواصل الاجتماعي بتحديد قيمتنا الذاتية، في هذا التقرير نتعرف على نصائح تساعد على الشعور بتحسن تجاه نفسك والثقة بالنفس، بحسب موقع "هيلث شوت".

ما الذي يحدد الثقة بالنفس؟



يقع الكثير منا عن غير قصد في فخ السعي للحصول على تقدير وحب الآخرين.

نحن نقيس تقديرنا لذاتنا بناءً على المعايير المجتمعية ، وتعليقات وسائل التواصل الاجتماعي وإبداءات الإعجاب ، والممتلكات المادية ، أو مواقفنا في الحياة.

في حين أن هذه العوامل الخارجية يمكن أن تضيف قيمة إلى حياتنا ، فلا ينبغي أن تكون الأساس الوحيد لتقديرنا لذاتنا. تأتي القيمة الحقيقية للذات من الداخل ، من قيمنا ومعتقداتنا والطريقة التي ندرك بها أنفسنا.

كيف يمكنني تحسين الثقة بالنفس؟



1. توقف عن إرضاء الناس



كثير من الناس يفقدون أنفسهم في عملية إرضاء الآخرين لا يمكنك أبدا أن تجعل الجميع سعداء.

السعي المستمر للحصول على الموافقة ومحاولة إرضاء كل من حولك يمكن أن يكون مرهقًا عاطفيًا.

قد يقودك الخوف من الرفض إلى التنازل عن قيمك واحتياجاتك.

بدلًا من ذلك ، حاول أن تكون صادقًا مع نفسك.

قدّر آرائك وقراراتك ، وافهم أنه لا يحتاج الجميع إلى الموافقة عليها ومن أجل ذلك ، اختر الدائرة الصحيحة قد تفقد أصدقاء في هذه العملية، ولكن هذا يعني أيضًا أنه من المفترض ألا يكونوا في حياتك.

2. ارسم حدودك



يعد وضع حدود صحية أمرًا ضروريًا لحماية تقديرك لذاتك افهم أنه من المقبول أن تقول لا عندما لا يتماشى شيء ما مع قيمك أو عندما تحتاج إلى وقت لنفسك. الحدود هي علامة على احترام الذات ، وهي تظهر للآخرين كيف تتوقع أن يعاملوك.

3. تعلم أن تقول لا



تأكد من أنك لا تقول لا لنفسك عندما تقول نعم لشخص آخر. حدد أولويات احتياجاتك ورغباتك وانتبه لحدودك. إن قول لا عند الضرورة ليس من الأنانية - إنه عمل من أعمال الحفاظ على الذات.