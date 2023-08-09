مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية بسبب السمنة.. نصائح للوقاية

كتبت إيناس البنا

السكتة الدماغية، التي يشار إليها غالبًا بنوبة دماغية، هي حالة طبية خطيرة ناتجة عن تغيرات ضارة في الدورة الدموية للدماغ ، مما يؤدي إلى حدوث جلطات أو نزيف في الدماغ، ووفقا لموقع " healthsite"، في حين أن العديد من عوامل الخطر تسهم في السكتة الدماغية ، فإن السمنة تشكل خطرا كبيرا، لمعرفة المزيد عن مخاطر السمنة والسكتة الدماغية.

انتشار السكتة الدماغية في جميع أنحاء العالم

وفقًا لمراجعة نُشرت في بوابة المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية (NCBI) ، تُصنف السكتة الدماغية على أنها السبب الرئيسي الثاني للوفاة والإعاقة في جميع أنحاء العالم، "تساهم العديد من عوامل الخطر في الإصابة بالسكتة الدماغية ، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم، وداء السكري ، وارتفاع نسبة الكوليسترول ، وإدمان الكحول ، والتدخين ، وزيادة الوزن أو السمنة.

السكتة الدماغية



العوامل المساهمة في هذا الوباء تشمل أنماط الحياة المستقرة، وعادات الأكل السيئة، وتناول السعرات الحرارية العالية، وإدمان الكحول، وبعض العوامل الوراثية.

رابط السمنة والسكتة الدماغية



أحد أهم مخاطر السمنة هو دورها كعامل خطر مستقل لأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية وأمراض الأوعية الدموية الدماغية ، مثل السكتات الدماغية أو النوبات الدماغية، ويزداد هذا الخطر عندما تكون السمنة جزءًا من مشكلة أكبر تُعرف باسم "متلازمة التمثيل الغذائي".

متلازمة التمثيل الغذائي هي مزيج من السمنة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الدهون الثلاثية وانخفاض كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) ومقاومة الأنسولين.

اقترح التقرير أن الأنسجة الدهنية، المعروفة باسم الأنسجة الدهنية ، لدى الأفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة تطلق كميات متزايدة من المواد الكيميائية الضارة التي تؤثر سلبًا على الأوعية الدموية، هذه المواد الكيميائية تؤدي إلى ترسب الدهون في جدران الأوعية الدموية ، مما يجعلها متيبسة وتسد الشرايين، وتؤدي في النهاية إلى إعاقة وصول الدم إلى الأعضاء الحيوية مثل الدماغ ، مما يؤدي إلى حدوث جلطات".

الأمر الأكثر إثارة للقلق هو تزايد حدوث السكتات الدماغية لدى الأفراد الأصغر سنًا بسبب زيادة انتشار السمنة، نظرًا لأن السكتات الدماغية تؤثر على الأشخاص في سن الإنتاج ، فمن الأهمية بمكان اتخاذ كل إجراء ممكن للحد من حدوثها وانتشارها.

استراتيجية الوقاية

"إحدى الإستراتيجيات الفعالة هي إنقاص الوزن، والذي يقلل بشكل مباشر من كمية الأنسجة الدهنية في الجسم، وبالتالي يقلل من إطلاق المواد الكيميائية الضارة، إن هذا التقليل من البيئة الكيميائية الضارة يساعد في الحفاظ على صحة الشرايين ، ويخفف من مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية.

وأوضح "علاوة على ذلك ، فإن معالجة مشاكل الوزن الزائد تساعد أيضًا في الحفاظ على مستويات صحية من الكوليسترول وسكر الدم وضغط الدم عن طريق زيادة حساسية الأنسولين، وهذا بدوره بمثابة آلية أخرى لتقليل مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية".

بالنظر إلى تأثير السمنة على مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية، فمن الضروري للأفراد والمجتمعات وأنظمة الرعاية الصحية العمل معًا لمكافحة وباء السمنة، زيادة الوعي بالمخاطر المرتبطة بالسمنة ، وتعزيز عادات نمط الحياة الصحية ، وتشجيع النشاط البدني المنتظم هي بعض الخطوات الرئيسية التي يمكن اتخاذها لمعالجة هذه المشكلة.

تعتبر السمنة عاملاً هامًا في زيادة العبء العالمي المتمثل في السكتات الدماغية والنوبات الدماغية. لقد حان الوقت لنعترف بخطورة وباء السمنة وأن نتخذ إجراءات جماعية للوقاية من السكتات الدماغية من خلال تعزيز الحياة الصحية وتعزيز إنقاص الوزن ومعالجة الأسباب الجذرية للسمنة.