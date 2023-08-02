تعرف على علامات وأعراض السكتة الدماغية المبكرة

ويكون الضعف أو التنميل فى جانب واحد من الجسم أو ضعف الرؤية فى عين واحدة من أبرز أعراض السكتة الدماغية الحادة، ويحدث ذلك عند انسداد مجرى الدم وعدم وصوله إلى جزء من الدماغ أو الجهاز العصبى المركزى فجأة، أو عند حدوث نزيف فى هذه المناطق، وتحدث هذه الأعراض بشكل مفاجئ.
أنواع السكتة الدماغية وأهمية الاستجابة السريعة
يعد التعرف على علامات السكتة الدماغية والحصول على رعاية طبية فورية أمرًا بالغ الأهمية، خاصة فى غضون 3-4 ساعات من ظهور الأعراض.
نوعان رئيسيان من السكتة الدماغية..
1. السكتة الدماغية
يحدث هذا عندما يكون هناك انسداد في تدفق الدم إلى جزء أو أكثر من أجزاء الدماغ، وتشير "الساعة الذهبية" إلى الساعات الأولى الحاسمة التي تلي ظهور الأعراض، إذا تم التعرف على الأعراض مبكرًا، ويمكن نقل المريض إلى مركز متخصص للسكتة الدماغية، وإعطاؤه حقنة لإذابة الجلطة التى تسبب انسداد الأوعية الدموية، ويمكن أن يحد هذا التدخل فى الوقت المناسب من تلف الدماغ ويؤدي إلى نتائج أفضل.
2. السكتة الدماغية النزفية
يتضمن هذا النوع من السكتة الدماغية نزيفًا في منطقة أو أكثر من مناطق الدماغ. قد يتطلب تحديد النزيف مبكرًا تدخلاً جراحيًا عاجلاً في بعض الحالات. كلما تم إجراء الجراحة بشكل أسرع، زادت فرص البقاء على قيد الحياة.
التعرف على علامات السكتة الدماغية الحادة
غالبًا ما تحدث السكتات الدماغية الحادة فجأة، دون أي علامات تحذيرية، يمكن أن تحدث في غضون ثوانٍ أو دقائق، وقد يعاني بعض المرضى من إزعاج طفيف أو صداع خفيف.
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