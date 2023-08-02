تعرف على علامات وأعراض السكتة الدماغية المبكرة

كتبت فاطمة خليل

تتزايد حالات الإصابة بالسكتة الدماغية فى جميع أنحاء العالم، وفى هذا التقرير نتعرف على علامات السكتة الدماغية وما الذى يمكنك فعله لمنعها، بحسب موقع "هيلث شوت".

تحدث السكتة الدماغية عندما يتغير تدفق الدم عبر الدماغ، حيث يساعد الدم الأكسجين والمغذيات للوصول إلى خلايا المخ، وعند حدوث أى اضطراب فى تدفق الدم يمكن أن يتعطل وصول الأكسجين إلى الخلايا وتموت.

ويكون الضعف أو التنميل فى جانب واحد من الجسم أو ضعف الرؤية فى عين واحدة من أبرز أعراض السكتة الدماغية الحادة، ويحدث ذلك عند انسداد مجرى الدم وعدم وصوله إلى جزء من الدماغ أو الجهاز العصبى المركزى فجأة، أو عند حدوث نزيف فى هذه المناطق، وتحدث هذه الأعراض بشكل مفاجئ. أنواع السكتة الدماغية وأهمية الاستجابة السريعة يعد التعرف على علامات السكتة الدماغية والحصول على رعاية طبية فورية أمرًا بالغ الأهمية، خاصة فى غضون 3-4 ساعات من ظهور الأعراض. نوعان رئيسيان من السكتة الدماغية.. 1. السكتة الدماغية يحدث هذا عندما يكون هناك انسداد في تدفق الدم إلى جزء أو أكثر من أجزاء الدماغ، وتشير "الساعة الذهبية" إلى الساعات الأولى الحاسمة التي تلي ظهور الأعراض، إذا تم التعرف على الأعراض مبكرًا، ويمكن نقل المريض إلى مركز متخصص للسكتة الدماغية، وإعطاؤه حقنة لإذابة الجلطة التى تسبب انسداد الأوعية الدموية، ويمكن أن يحد هذا التدخل فى الوقت المناسب من تلف الدماغ ويؤدي إلى نتائج أفضل. 2. السكتة الدماغية النزفية يتضمن هذا النوع من السكتة الدماغية نزيفًا في منطقة أو أكثر من مناطق الدماغ. قد يتطلب تحديد النزيف مبكرًا تدخلاً جراحيًا عاجلاً في بعض الحالات. كلما تم إجراء الجراحة بشكل أسرع، زادت فرص البقاء على قيد الحياة. التعرف على علامات السكتة الدماغية الحادة غالبًا ما تحدث السكتات الدماغية الحادة فجأة، دون أي علامات تحذيرية، يمكن أن تحدث في غضون ثوانٍ أو دقائق، وقد يعاني بعض المرضى من إزعاج طفيف أو صداع خفيف.

هناك أداة مفيدة تسمى FAST تساعد في التعرف على علامات السكتة الدماغية:

الوجه: إذا كان أحد جانبي الوجه متدليًا، فقد يكون من أعراض السكتة الدماغية المحتملة.

ضعف الذراع: إذا كان المريض غير قادر على رفع ذراعه أو كان يعاني من ضعف فيها.

الكلام: تداخل في الكلام أو عدم القدرة على الكلام إطلاقاً.

الوقت: إذا ظهرت هذه الأعراض على شخص ما، فمن الضرورى نقله إلى المستشفى والبدء فى العلاج.

إذا ظهر على المريض واحد أو اثنين من هذه الأعراض فهناك احتمال كبير، حوالي 8-9 مرات من 10 ، أن يعاني من سكتة دماغية، لذلك حال وجود واحد أو أكثر من هذه الأعراض ، فمن الضروري الحصول على رعاية طبية فورية. يمكن أن تشمل العلامات الأخرى للسكتة الدماغية الأعراض البصرية ، مثل فقدان الرؤية في عين واحدة أو قطع الرؤية في نصف المجال البصري.