كيف يساعد تناول الأسماك فى تقليل الإجهاد اليومى؟

كتبت رانيا عامر

أثبتت معظم الدراسات أن تناول الأسماك البحرية التي تحتوي على الأوميجا 3 يساهم في مقاومة الإجهاد الذي يعاني منه الأشخاص بشكل مستمر، وذلك وفقا لما نشره موقع tass.

قال الدكتور ميخائيل جينسبورج، خبير التغذية الروسي ، أن الأسماك البحرية تحتوي على أوميجا3 أحد المغذيات الدقيقة التي يحتاجها الدماغ ليعمل بشكل طبيعي ، مشيرا إلى أن الأسماك تزيد من مقاومة الإنسان للإجهاد، لأنها تحتوي على أحماض أوميجا 3الدهنية.

وتابع الأخصائي: "يمكننا أن نجعل الإنسان أكثر مقاومة للتوتر عن طريق تناوله الأطعمة، وبصورة أدق، المغذيات الدقيقة التي يحتاجها الدماغ ليعمل بشكل صحيح. وأول المغذيات الدقيقة لهذا الغرض هي أوميجا 3 ، الموجودة في الأسماك . كما يمكن استخدام أحماض أوميجا 3 النباتية، الموجودة في زيت بذور الكتان تناول هذه الأحماض على شكل مكمل غذائي"..

وأشار الخبير الي أن أحماض أوميجا6 الموجودة في زيت عباد الشمس والذرة والحلويات، تستخدم بكثرة في النظام الغذائي اليومي. ولكن استخدام هذه المنتجات بكثرة يزيد من مستوى القلق.

ويعتقد الخبراء بأنه من الأفضل لنا أن نستبدل زيت عباد الشمس على الأقل في نظامنا الغذائي اليومي بزيت الزيتون أو بزيت جوز الهند بغرض مقاومة التوتر.