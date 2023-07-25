ما أسباب فقدان الشهية؟​ هيئة الدواء المصرية توضح



وأوضحت هيئة الدواء المصرية بعض أسباب فقدان الشهية والتى تشمل أسباب مرضية مثل: بعض أمراض الكبد والكلى والقلب، بعض أمراض الجهاز الهضمي، كسل الغدة الدرقية، الإيدز، مرض السرطان. ​



وأشارت هيئة الدواء المصرية هناك أثر جانبى لبعض الأدوية يحد من الشهية مثل (مشتقات الأفيون، بعض المضادات الحيوية، العلاج الكيماوي)​ بالإضافة لتناول أدوية بهدف إنقاص الوزن. ​