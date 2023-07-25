ما أسباب فقدان الشهية؟​ هيئة الدواء المصرية توضح

كشفت هيئة الدواء المصرية عن أسباب فقدان الشهية، مشيرة إلى أنه من الحالات التي يمكن أن يكون لها أسباب عديدة، وعلامات فقدان الشهية تشمل؛ نقص أو عدم الاهتمام بالطعام أو عدم تناول الأطعمة المفضلة، بالإضافة إلى تغييرات في الوزن.
وأوضحت هيئة الدواء المصرية بعض أسباب فقدان الشهية والتى تشمل أسباب مرضية مثل: بعض أمراض الكبد والكلى والقلب، بعض أمراض الجهاز الهضمي، كسل الغدة الدرقية، الإيدز، مرض السرطان.
وأشارت هيئة الدواء المصرية هناك أثر جانبى لبعض الأدوية يحد من الشهية مثل (مشتقات الأفيون، بعض المضادات الحيوية، العلاج الكيماوي) بالإضافة لتناول أدوية بهدف إنقاص الوزن.
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