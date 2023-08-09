قائد تحقيقات قضية ترامب يطالب المحكمة بإصدار "أمر حماية" ضد الرئيس السابق

كتبت: نهال أبو السعود

بعد يوم من قيام مكتب المستشار الخاص والفريق القانونى للرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب بتقديم طلبات بشأن أمر وقائى مقترح فى قضية اقتحام الكونجرس وإلغاء نتائج انتخابات 2020 التى أصدرت بهم وزارة العدل لائحة اتهام ثالثة لترامب الساعى للحصول على ولاية ثانية، حدد القاضى فى القضية جلسة استماع بشأن هذه المسألة صباح الجمعة.

ووفقا لشبكة ايه بى سى، الأمر الصادر من القاضية تانيا تشوتكان، المقدم بعد ظهر الثلاثاء، لا يتطلب من الرئيس السابق حضور الجلسة.

أمر القاضى كلا الجانبين بتقديم التواريخ والأوقات المتاحة بعد أن قضى المحامون اليوم فى تقديم طلبات متنافسة بشأن أمر الحماية المقترح، طلب المحامى الخاص جاك سميث من القاضى أن يفرض على ترامب لمنعه من الكشف عن الأدلة التى تم الحصول عليها أثناء التحقيقات فى جهود إلغاء انتخابات 2020.

ودفع ترامب بأنه غير مذنب فى اتهامات بتنفيذ "مخطط إجرامي" لقلب نتائج الانتخابات من خلال تجنيد قائمة من "الناخبين المزيفين" تستهدف عدة ولايات، واستخدام وزارة العدل لإجراء "تحقيقات زائفة فى جرائم الانتخابات"، ومحاولة تجنيد نائب الرئيس "لتغيير نتائج الانتخابات" فى محاولة لتقويض الديمقراطية والبقاء فى السلطة.

ونفى الرئيس السابق ارتكاب أى مخالفات ورفض التحقيق ووصفه بدوافع سياسية.

طلب سميث من القاضى أمر الحماية يوم الجمعة، مشيرًا إلى منشور على وسائل التواصل الاجتماعى أصدره ترامب بعد ظهر يوم الجمعة قال فيه: "إذا لاحقتنى، سالاحقك!" وقالت حملة ترامب فى بيان صدر بعد تقديم سميث يوم الجمعة أن المنشور كان يستهدف جماعات المصالح السياسية.