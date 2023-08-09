"صحة كفر الشيخ" تعلن تقديم 27 ألف خدمة ضمن المبادرات الرئاسية الطبية

أعلنت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، تقديم 27 ألفا و 758 خدمة من خلال حملة "100 يوم صحة" خلال يوم واحد، في جميع مراكز المحافظة، مؤكدة أن الخدمات التي قدمتها حملة "100 يوم صحة" تضمنت 1452 خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 2952 خدمة.

وأضافت وكيل وزارة الصحة، أن حملة "100 يوم صحة" قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ 290 طفلا، فيما قدمت 2046 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، مشيرة إلى أن الحملة قدمت 161 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و600 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج.

وقال الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، إن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 790 مواطن، وتابع أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 3163 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 3606 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 2533 طفلا .

وأضاف الشربيني، أن حملة "100 يوم صحة" قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية، داعيا جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن "15335".