اليوم السابع
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الأربعاء، 09 أغسطس 2023 01:32 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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رئيس الحكومة التونسية يبحث مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مستجدات توفير الخبز

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 05:00 ص
رئيس الحكومة التونسية يبحث مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مستجدات توفير الخبز رئيس الحكومة التونسية خلال حلف اليمين
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بحث رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشّاني، خلال لقائه الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب القزاح، آخر المستجدات المتعلقة بالتزود بمادة الخبز على المستوى الوطني.
 
وأكد رئيس الحكومة - في بيان اليوم - ضرورة تجاوز الإشكاليات الحاصلة في هذا القطاع والإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين التزود الطبيعي بمادة الخبز من خلال التنسيق مع مختلف الأطراف المعنية.
 
وشدّد الحشّاني على ضرورة إيلاء الموضوع ما يستحقه من عناية على مستوى الوزارة ومزيد إحكام التنسيق بين الفاعلين في هذا المجال للنظر في المقترحات والتصورات العملية.

تونس

الحكومة التونسية

أحمد الحشانى

اخبار تونس



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