اليوم السابع.. توجيهات رئاسية بمواصلة تعزيز دور صندوق "تحيا مصر" ودعم الأولى بالرعاية

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الخميس، تفاصيل مهمة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتي تمثل أبرزها في متابعة الرئيس السيسى لجهود تطوير منظومة الصحة على مستوى الجمهورية.. وتأكيده على أن الاهتمام بصحة المواطن المصرى أولوية قصوى للدولة.

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