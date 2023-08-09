اليوم السابع
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العثور على جثة شخص داخل منزله بمدينة دمنهور بالبحيرة

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 11:35 م
العثور على جثة شخص داخل منزله بمدينة دمنهور بالبحيرة سيارة إسعاف - أرشيفية
البحيرة- ناصر جودة

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شهدت مدينة دمنهور بالبحيرة العثور على جثة شخص داخل منزله فى حالة تحلل تام.
 
كان اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطاراً  بالواقعة من شرطة النجدة. 
 
وبالفحص تبين عثور عدد من الأهالى على جثة عامل أثر انبعاث روائح كريهة داخل منزله بمنطقة الرحباية بمدينة دمنهور، كما تبين أن الجثة لعامل يدعى «فؤاد. أ. ال»، وأن الجثة في حالة تحلل بعد الوفاة بعدة أيام، وتم نقل جثة المتوفى إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور العام تحت تصرف النيابة العامة. 
 
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة. 
 
 
 

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