الأسباب الأكثر شيوعًا لسرطان الرئة.. أبرزها التدخين والتلوث

كتبت فاطمة خليل

سرطان الرئة أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا التي يتم تشخيصها، كما أنه سبب رئيسي للوفيات المرتبطة بالسرطان في جميع أنحاء العالم، في هذا التقرير نتعرف على الأسباب الأكثر شيوعًا لسرطان الرئة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أسباب لسرطان الرئة



التدخين



من المعروف أن هذا هو العامل المسبب الأكثر شيوعًا لسرطان الرئة، ومن المعروف أن جميع أنواع التدخين وأشكاله مرتبطة بزيادة الإصابة بسرطان الرئة.وغالبية مرضى سرطان الرئة لديهم تاريخ قوي في التدخين (حوالي 85٪).يعد التدخين السلبي أيضًا عامل خطر كبير للإصابة بسرطان الرئة خاصة عند غير المدخنين.

هناك خطر متزايد للإصابة بسرطان الرئة من استنشاق الدخان في مكان العمل، كما أن التدخين السلبي أثناء الطفولة يزيد من فرص الإصابة بسرطان الرئة بمجرد بلوغ سن الرشد.

تلوث الهواء



وجد أن مستويات مادة PM 2.5 عالية الخطورة مما تسبب في العديد من أمراض الجهاز التنفسي بما في ذلك العديد من الأشخاص الذين يشكون من ضيق في التنفس ونوبات من السعال وتهيج الحلق.وأشار الأطباء إلى أن العديد من أمراض الجهاز التنفسي بما في ذلك الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن تزداد سوءًا خلال هذه الفترة.واعتاد الأشخاص أن يتساءلوا عما إذا كان هذا التلوث قد تسبب في زيادة الإصابة بسرطان الرئة.

كانت هناك نظريات تربط بين سرطان الرئة والتلوث، ولكن يوجد الآن دليل على أن عوادم السيارات وغيرها من تلوث الوقود الأحفوري يسبب تغيرات معينة في خلايا الرئة والتي تكون مسرطنة.

تم إجراء هذا البحث في معهد فرانسيس كريك بلندن لما يقرب من نصف مليون شخص في المملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وتايوان وكشف أن التعرض لتركيزات متزايدة من الجسيمات بقطر 2.5 ميكرون كان مسئولاً عن طفرة EGFR وطفرة KRAS التي يمكن أن يؤدي إلى سرطان الرئة.

غاز الرادون



هذا غاز طبيعي يتشكل في الصخور والتربة والماء، لا يمكن رؤيتها أو تذوقها أو شمها.

عندما يدخل الرادون إلى المنازل أو المباني من خلال الشقوق أو الثقوب، يمكن أن يحاصر ويتراكم في الهواء بالداخل.

الناس الذين يعيشون أو يعملون في هذه المنازل والمباني يتنفسون مستويات عالية من غاز الرادون. على مدى فترات طويلة من الزمن ، يمكن أن يسبب الرادون سرطان الرئة.

ومن ثم فقد ثبت أنه يمكن الوقاية من سرطان الرئة إذا كنا قادرين على تعديل هذه العوامل - التدخين على المستوى الفردي وتقليل التلوث الجوي على مستوى المجتمع.