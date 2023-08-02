سرطان الرئة.. تعرف على الأسباب وعوامل الخطر

كتبت فاطمة خليل

هناك عدد من الأسباب وعوامل خطر للإصابة بسرطان الرئة، نتعرف فى هذا التقرير على هذه الأسباب والأشخاص الأكثر عرضة للخطر، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أسباب سرطان الرئة

تدخين السجائر هو السبب الرئيسي لسرطان الرئة، حيث يحتوى دخان التبغ على العديد من المواد المسرطنة (المواد المسببة للسرطان) التي تضر بالخلايا المبطنة للرئتين.

المدخنون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة مقارنة بغير المدخنين، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يؤدى التعرض للتدخين السلبى أيضًا إلى زيادة المخاطر، وإن كان بدرجة أقل.

والتعرض المطول لغاز الرادون وهو غاز إشعاعي يحدث بشكل طبيعي ويمكن أن يتسرب إلى المبانى، وخاصة المنازل، من الأرض يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة وخاصة عند المدخنين.

وهناك بعض المهن، مثل البناء والتعدين والتصنيع، والتي قد تعرض الأفراد لمواد ضارة مثل الأسبستوس والزرنيخ والكروم والنيكل وعوادم الديزل إن التعرض المطول لهذه المواد يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة.

إن تلوث الهواء هو أيضًا عامل مساهم في الإصابة بسرطان الرئة التعرض طويل الأمد لتلوث الهواء، بما في ذلك الجسيمات، والمواد الكيميائية، والانبعاثات الصناعية، يمكن أن يساهم في تطور سرطان الرئة، خاصة في المناطق الحضرية ذات مستويات التلوث العالية".

بصرف النظر عن هذا، فإن العوامل الوراثية والتعرض للإشعاع ووجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الرئة يزيد أيضًا من خطر الإصابة بسرطان الرئة.

من هم الأشخاص الأكثر عرضة لخطر سرطان الرئة؟



المدخنون الحاليون والسابقون معرضون بدرجة عالية للإصابة بسرطان الرئة.

الأشخاص الذين يدخنون عددًا كبيرًا من السجائر يوميًا لفترة طويلة يعتبرون معرضين لمخاطر عالية بسبب التعرض التراكمي للمواد الكيميائية الضارة في دخان التبغ. غير المدخنين الذين يتعرضون بانتظام للتدخين السلبي في بيئتهم ، مثل الذين يعيشون مع وجود مدخن أو قضاء بعض الوقت في بيئات مدخنة ، يكونون أيضًا في خطر متزايد.

الأشخاص الذين يعانون من أمراض الرئة المزمنة مثل مرض الانسداد الرئوى المزمن، أو لديهم تاريخ عائلى للإصابة بسرطان الرئة، والذين تم تسجيلهم العلاج الإشعاعى لمنطقة الصدر، مع وجود بعض الطفرات الجينية الموروثة تكون عرضة للإصابة بسرطان الرئة في وقت مبكر عن غيرها.

كيف يجب الاهتمام بالصحة أثناء وبعد علاج سرطان الرئة؟

بعد تشخيص سرطان الرئة ، من المهم أن تظل إيجابيًا.

العلاجات مثل العلاج الموجه والعلاج المناعي والعلاج المضاد لتولد الأوعية لم يحسن البقاء على قيد الحياة فحسب، بل قلل من السمية المرتبطة بها بشكل كبير.

لحياة صحية أثناء وبعد علاج السرطان

يجب توضيح كل الشكوك بعد التشخيص مع الفريق الطبي. يجب تدوين جميع الأسئلة والاستفسارات ومناقشتها بالتفصيل.

عصائر الفاكهة غير صحية ، بدلًا من ذلك تناولها فواكه كاملة.

يسمح لمرضى السرطان بجميع المواد الغذائية الصحية. تجنب النصائح غير المهنية وغير المرغوب فيها حتى من الأصدقاء والأقارب.

الانخراط في رعاية شاملة للعقل والجسد والروح مثل العلاج الطبيعي والعلاج بالموسيقى والتمارين الرياضية حسب الحالة البدنية.

الإقلاع عن التدخين حتى بعد تشخيص الإصابة بسرطان الرئة يمكن أن يساعدك في تقليل الألم وتحسين فرصك في البقاء على قيد الحياة.