إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الزراعى فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 4 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم اليوم الثلاثاء إثر انقلاب سيارة ملاكى بمركز دمنهور بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى دائرة مركز دمنهور.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بدمنهور لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بانحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بصحراوى البحيرة.

وبالفحص تبين مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بكدمات وكسور مختلفة بانحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الدولى- الضبعة بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.