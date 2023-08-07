وزير داخلية لبنان: حرصنا على العرب المتواجدين بأراضينا لا يقل عن حرصنا على اللبنانيين

إيمان حنا

قال وزير داخلية لبنان اللواء بسام مولوى، عقب اجتماع طارئ عقد للأمن المركزى ، إن حرصنا على العرب الموجودين على الأراضي اللبنانية لا يقل عن حرصنا على اللبنانيين، وفق "لبنان 24".

وأضاف مولوي" أننا اتخذنا كافة الاجراءات الضرورية لمنع انتقال الاشتباكات إلى خارج مخيم عين الحلوة وللحفاظ على أمن اللبنانيين والأشقاء العرب"، مؤكدا أن لبنان لا يقبل الانفلات الأمنى واي دعم لفصائل مسلحة أمر مرفوض ، كما أكد رفض بلاده لاستخدام السلاح، وتعريض أمن اللبنانيين أو العرب على الأراضى اللبنانية للخطر .

وأكد مولوى، أنه لا معطيات أمنية بخروج الأمور في مخيم عين الحلوة عن السيطرة وانتشارها إلى مخيمات أخرى.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان نجيب ميقاتي قد كلف وزير الخارجية والمغتربين بمهمة التواصل مع الأشقاء العرب لطمأنتهم إلى سلامة مواطنيهم في لبنان.

كما طلب من وزير الداخلية والبلديات بسام مولوى دعوة مجلس الأمن المركزى للانعقاد للبحث في التحديات التي قد يواجهها لبنان في هذه الظروف الإقليمية المتشنجة، واتخاذ القرارات المناسبة لحفظ الأمن في كل المناطق اللبنانية.