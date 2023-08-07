وزير الزراعة: الإفراج عن 378 ألف طن أعلاف ذرة وفول صويا بـ183 مليون دولار

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الافراج عن مستلزمات الاعلاف متواصل بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق مع البنك المركزي.

وأضاف "القصير" أنه خلال الفترة من 20/7/2023 حتى 3/8/2023تم الإفراج عن 378 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالى 183 مليون دولار.

وأضاف أن الإفراج شمل 282 ألف طن من الذرة بحوالى 101 مليون دولار وحوالى 96 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالى 73 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالى 9مليون دولار.

ليكون إجمالى ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 3 أغسطس 2023) 7 مليون طن منهم 5 مليون طن ذرة، 2 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالى مبلغ 3.3 مليار دولار.