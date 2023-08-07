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موعد بدء العام الدراسي الجديد بالمدارس الدولية.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 07 أغسطس 2023 01:26 م
موعد بدء العام الدراسي الجديد بالمدارس الدولية.. اعرف التفاصيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.
 
كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.
 
الجدير بالذكر أن المدارس الدولية تبدأ الدراسة سنويا قبل المدارس اللغات والرسمية الحكومية.
 
وكانت الوزارة وافقت على زيادة الكثافة بالمدارس الخاصة العربي واللغات والدولية، بعد عرض مذكرة من الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات على وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، حيث جاءت المذكرة، أن تكون نسبة الكثافة 10% أو السماح للمدرسة بفتح فصل طائر طبقا لظروف كل مدرسة مقابل عدم تحصيل أية رسوم إضافية باستثناء الزيادة المقررة سنويا، حتى تتمكن المدارس من مواجهة التزاماتها وعدم تحميل ولي الأمر اية أعباء مالية إضافية.
 
وأصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الكتاب الدوري رقم 23 بتاريخ 5 يونيو 2023 بشأن المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة، وذلك فى ضوء الإجراءات التي تقوم بها الوزارة من أجل متابعة المدارس الخاصة (عربي - لغات - مناهج ذات طبيعة خاصة دولية).
 
وأكد الكتاب الدورى على أنه يتعين على جميع المديريات والإدارات التعليمية متابعة المدارس الخاصة بمختلف أنواعها للوقوف على التزامها بقيمة المصروفات الدراسية المقررة للمدارس وفقا للقرارات الوزارية 420 لسنة 2014 و 422 لسنة 2014، والكتب الدورية المنظمة.
 
وشدد الكتاب الدورى على تكليف المديريات بتشكيل لجان من أعضاء المراجعة الداخلية والحوكمة (التوجيه المالي والإداري)، للتأكد من إعلان المصروفات الدراسية، وفقا للتدرج القانوني المقرر، ومراعاة تنفيذ ذلك بدقة.
 

التربية والتعليم

بدء العام الدراسى الجديد بالمدارس الدولية

موعد بدء العام الدراسى 2024

اخبار مصر



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