ضبط 66 مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة بأسواق دمياط

دمياط - هيثم مراد

نفذت مديرية التموين بدمياط، حملة مكبرة استهدفت عددا من أسواق المحافظة، إضافة إلى التجمعات التسويقية والمحال التجارية العامة، والتى تمكنت من رصد عدة مخالفات تموينية أثناء تنفيذ الحملة.

وتمكنت مديرية التموين بدمياط، من ضبط مخالفة تقليد علامة تجارية مملوكة للغير بأحد المطاعم بمدينة دمياط الجديدة "بالمخالفة لقانون الملكية الفكرية وقانون العلامات والبيانات التجارية"، وتم تحرير المحضر اللازم للواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما تمكنت الحملة أيضا من ضبط 3 محاضر مخالفة بيع بأزيد عن السعر الرسمى لسلعة السجائر والتحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، فضلا عن البدء فى إجراءات الغلق الإدارى للمحل. كما تم ضبط 5 مخالفات لعدم تدوين سعر البيع على عبوات التداول بالمخالفة للقانون 330 لسنة 2017، وكذلك مخالفتين ضد بدالين تموينين لعدم الاعلان عن كميات وأسعار المقررات التموينية للفرد عن الشهر الجارى.

وحررت مديرية التموين بدمياط أثناء حملتها أيضا 36 مخالفة عدم إعلان عن الأسعار فى مكان ظاهر للجمهور بالمحلات العامة، إضافة إلى 19 مخالفة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها وعدم حمل شهادة صحيه تؤكد خلو حاملها من الأمراض المعدية.

ومن جانبه أكد المهندس على الغزاوى وكيل وزارة التموين بدمياط، استمرار تنفيذ تلك الحملات خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه تم التنسيق بين مديرية التموين وبين كافة الأجهزة المعنية والتنفيذ حملات انضمامية لضبط الأسواق وملاحقة المخالفين.

وأضاف وكيل تموين دمياط، أنه تم تخصيص أرقاما لتلقى شكاوى المواطنين، مطالبا أهالى المحافظة بسرعة الإبلاغ حال رصد أية مخالفات للتعامل معها بشكل فورى.