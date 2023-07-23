ضبط 46 مخالفة تموينية بأسواق دمياط.. صور

دمياط - هيثم مراد

شنت مديرية التموين بدمياط ، حملات مكثفة لمتابعة أسواق المحافظة، والتى أسفرت عن ضبط عدة مخالفات متنوعة ببعض المحال التجارية وكذلك المخابز.

وتمكنت حملات مديرية التموين بدمياط، من ضبط 46 مخالفة متنوعة بينها 19مخالفة بيع اغلي من السعر الرسمي، إضافة إلي 3 مخالفات عرض سجائر مهربة مجهولة المصدر، والتحفظ على كميات من السجائر المتواجدة بالاسواق بدون فواتير دالة على مصدرها.

كما تمكنت الحملات أيضا من ضبط عبوات عصير مجهولة المصدر غير صالحة للاستخدام الادمي، فضلا عن تحرير 23 مخالفة أخري مابين عدم الإعلان عن الاسعار، وعرض منتجات غير صالحة للاستخدام، فضلا عن عدم حمل شهادة صحية.

ومن جانبه أكد المهندس على الغزاوى وكيل وزارة التموين بدمياط، أن حملات التموين مستمرة بشكل مكثف لضبط الاسواق، مشيرا إلي وجود تنسيق قوى بين كافة الأجهزة المعنية من أجل تنفيذ الحملات الانضمامية بكافة أسواق دمياط.

وأشار وكيل تموين دمياط، إلي أنه تم إصدار قرارات غلق اداري لعدد من المحال التجارية داخل المحافزة، وذلك بعد أن تم ضبط مخالفات تضر بالصحة العامة للمواطنين، مؤكدا وجود متابعة قوية من قبل الدكتورة منال عوض محافظ دمياط لنتائج حملات التموين بالاسواق والتجمعات التسويقية داخل المحافظة.

وشدد المهندس على الغزاوى وكيل وزارة التموين بدمياط، ضرورة تعاون المواطنين مع الأجهزة التنفيذية بشكل يسمح ملاحقة المخالفات بصورة فورية، مطالبا سرعة الابلاغ حال رصد أية مخالفة غير ارقام تلقي الشكاوى أو مكاتب التموين المتواجدة بنطاق المحافظة.