جاء ذلك خلال احتفالية أقيمت، اليوم الاثنين، تكريما للشركات الصينية العاملة فى باكستان، توجه خلاله شهباز شريف بالشكر للمستثمرين الصينيين لدعمهم باكستان في الخروج من المأزق الاقتصادى، بحسب صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية.

وقال "نحن ندخل المرحلة الثانية من الممر الاقتصادى مع التركيز على الممرات الخضراء والابتكار وممرات تكنولوجيا المعلومات والزراعة والمناطق الاقتصادية الخاصة"، مشيدا بدور الشركات الصينية وعملها الدؤوب فى تنمية باكستان.

ومنح رئيس الوزراء الباكستاني جوائز لشركات صينية بارزة لخدماتها القيمة في تعزيز الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، وغيرها من المشاريع التنموية في باكستان.