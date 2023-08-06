7 مكملات أساسية لمكافحة الشيخوخة يجب أن تجربها

إيناس البنا

الشيخوخة هي عملية حتمية تؤثر على كل من الرجال والنساء، فمع تقدمنا في العمر ، تخضع أجسامنا لتغييرات مختلفة يمكن أن تؤثر على صحتنا العامة ومظهرنا.



في حين أن نمط الحياة الصحي، بما في ذلك اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، يظل أمرًا بالغ الأهمية، إلا أن دمج المكملات الغذائية الأساسية المضادة للشيخوخة يمكن أن يساعد في دعم الرفاهية العامة والحفاظ على توهج الشباب.

المكملات الأساسية لمكافحة الشيخوخة فيما يلي وفقًا لموقع "healthline"، بعض المكملات الغذائية الرئيسية لمكافحة الشيخوخة التي يمكن للرجال والنساء التفكير في إضافتها إلى نظامهم اليومي:

1. أحماض أوميجا 3 الدهنية تلعب أحماض أوميجا 3 الدهنية، الموجودة عادة في مكملات زيت السمك ، دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة القلب وتقليل الالتهاب ودعم وظائف المخ، يمكن أن تساعد أيضًا في الحفاظ على مرونة الجلد وترطيبه ، والتخفيف من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد. 2. الكولاجين الكولاجين هو بروتين يوفر الدعم الهيكلي للجلد والمفاصل والعظام. مع تقدمنا في العمر، ينخفض إنتاج الكولاجين ، مما يؤدي إلى ترهل الجلد وعدم الراحة في المفاصل. يمكن أن تساعد مكملات ببتيد الكولاجين في تجديد مستويات الكولاجين، وتعزيز مرونة الجلد، وتقليل آلام المفاصل، وتحسين صحة الجلد بشكل عام. 3. الإنزيم المساعد Q10 (CoQ10) CoQ10 هو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية خلايا الجسم من الإجهاد التأكسدي ، وهو مساهم رئيسي في الشيخوخة. كما أنه ضروري لإنتاج الطاقة الخلوية. قد تساعد مكملات CoQ10 في الحفاظ على المظهر الشاب ودعم صحة القلب. 4. فيتامين سي مضادات الأكسدة القوية هذه ضرورية لتخليق الكولاجين ويمكن أن تساعد في الدفاع عن البشرة ضد الجذور الحرة الضارة. يمكن أن يؤدي تناول مكملات فيتامين سي بانتظام إلى تعزيز إشراق البشرة ، وتوحيد لون البشرة ، وتقليل ظهور بقع الشيخوخة.

5. فيتامين هـ يساعد فيتامين إي، أحد مضادات الأكسدة القوية الأخرى ، على حماية البشرة من الأضرار التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية والتلوث. يمكن أن يساعد في تقليل جفاف الجلد والخطوط الدقيقة والتجاعيد.

6. ريسفيراترول يوجد بشكل طبيعي في العنب الأحمر والتوت والفول السوداني ، ريسفيراترول معروف بخصائصه المضادة للشيخوخة. يساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي والالتهابات، ويدعم صحة القلب ويعزز طول العمر.



7. فيتامين د غالبًا ما يشار إليه باسم "فيتامين أشعة الشمس"، فيتامين د ضروري لصحة العظام ووظيفة المناعة. ارتبطت مستويات فيتامين د الكافية ببشرة أكثر صحة وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالعمر.

قبل إضافة أي مكملات إلى روتينك اليومي ، من الضروري استشارة أخصائي رعاية صحية للتأكد من أنها تتماشى مع احتياجاتك الصحية الفردية وأي حالات طبية حالية.