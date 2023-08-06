هجانة من قرية الروضة بسيناء يقطعون 600 كيلو للمشاركة بسباق العلمين

العلمين - محمد حسين

دفع حب سباقات الهجن مجموعة من ملاك ومدربي الهجن العربية الأصيلة من أبناء قرية الروضة بشمال سيناء لقطع 600 كيلو، للمشاركة في سباق الهجن بالعلمين.

وتجري الاستعدادات بميدان سباقات الهجن لتسابق قرابة 900 جمل علي أول مركز في السباق المنتظر الإعلان عن موعد انطلاقه خلال الساعات القادمة، بدعم من اتحاد الإمارات للهجن وتنظيم الاتحاد المصري للهجن.

الهجانة القادمون من قرية الروضة وهم شباب في مقتبل العمر حرصوا علي الانضمام لبقية الهجانة الذين استقرت رحالهم بالساحة المقابلة لمضمار السباق بالعلمين، ويقيمون تحت الخيام وحولهم هجنهم، يقومون بتدريبها وتهيئتها للتسابق والتنافس.

تحدث الهجانة لـ"اليوم السابع" أن رحلتهم وجميعهم أبناء عمومة من عشيرة الجرايرات من قبيلة السواركة، وقال "حمدان قابل" إنهم تنقلوا من ميدان سباقات الهجن بمدينة العريش بشمال سيناء، حيث كانت تستقر هجنهم وتتدرب، وصولا لميدان سباقات الهجن بالعلمين بالساحل الشمالي، يدفعهم لذلك حرصهم علي المشاركة في كل سباق وخصوصا المقام بالعلمين، حيث لم ينقطعوا عن فعالياته منذ انطلاقة التسابق علي أرضيته.

أضاف أنهم يعتبرون المشاركة شرف وعندما يعرفون أن هناك سباقا فهو بالنسبة لهم "عيد"، يتمنون أن يتواصل بلا انقطاع وتوقف.

وأشار الهجان "سليمان أبوشريف"، إلى أنه حضر برفقة مجموعة من أغلى الهجن علي قلبه وهى " إشعيلان و دهمان ودوشان"، وقال إن له مع جمله "إشعيلان" الذي قطع به مسافات من أجل السباقات حكاية، فهو ولد علي يديه ومن قبله أمه وأبوه وجدته التي كانت فأل خير عليه، حيث باعها ومن ثمنها تزوج وكون أسرته، وقد حقق مراكز أولي وتفوق فى ميادين السباقات لذلك يعتبره ذو قيمة لا تقدر بثمن.

موضحا أن للهجن عند الهجانة قيمة في قلوبهم ويألفونها وتألفهم.

وتابع الحديث "منصور أبوشريف" وهو من الشباب القائمين على تدريب الهجن بقوله، إن هدفهم استمرار رياضة الهجن من خلال فعالياتها، معربا عن شكره لكل من يساعدهم أن تتواصل وتشجعهم على استمرار تربيتها وتحسين سلالتها.

أضاف أنهم من أبناء قرية الروضة التي يغلب علي طبيعة أهلها اهتمامهم بالإبل وتربيتها والحفاظ على سلالتها، كما أن أجوائها وتربتها تساعد كثيرا فى معيشة الهجن الأصيلة فى أجواء طبيعية، لذلك يفضلها دائما ملاك الهجن كمكان لتدريب هجنهم ومعيشتها لدي المدربين المتخصصين .

وقال الدكتور مهدى البياضي، مدير البطولة بالاتحاد المصري للهجن، إنه تم تسجيل 893 جملا ستشارك في أشواط السباق وعددها 32 شوطا.

أضاف أن الهجن المشاركة وصل بها أصحابها من محافظات شمال وجنوب سيناء، والإسماعيلية والشرقية والسويس ومطروح والوادي الجديد، والأقصر وأسوان والمنيا وسوهاج والقاهرة.

وأشار سلامة إبراهيم ترابين، مسؤول السباقات بالاتحاد المصرى للهجن، إلى أنه سيتم افتتاح السباق بشوطين تراثيين، خلاله يتم قيادة الهجن بواسطة هجانة من خفيفي الوزن، يعقبه تواصل الأشواط بإستخدام الراكب الآلي الذي يتم التحكم فى قيادته عن بعد.

وتستقبل مدينة العلمين على الساحل الشمالي بطولة جديدة لسباقات الهجن بمشاركة هجانة من كل المحافظات.

وقال "عيد حمدان" رئيس الاتحاد المصري للهجن، إن البطولة الجديدة تأتي استكمالًا لجهود تنظيم سباقات الهجن على الساحل الشمالي بدعم ورعاية من الاتحاد الإماراتي لسباقات الهجن، وتم استقبال طلبات المشاركين في البطولة لتسجيل هجنهم، وسيجرى السباق على أرضية .



جانب من المشاركين (1)



جانب من المشاركين (2)



جانب من المشاركين (3)



جانب من المشاركين (1)