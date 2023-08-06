قوافل حياة كريمة تباشر عملها بقرية المستعمرة بمدينة القصير فى البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

تبدأ القوافل العلاجية، التابعة لمبادرة حياة كريمة، اليوم الأحد، عملها بقرية المستعمرة بمدينة القصير، وسط البحر الأحمر، ومن المقرر أن تقضى فيها اليوم الأحد وغدا الإثنين.

وكانت انطلقت القوافل العلاجية الشهرية خلال أغسطس الجارى فى محافظة البحر الأحمر، من قرية الزعفرانة شمالا التابعة لمدينة رأس غارب، وذلك يوم الأربعاء الماضى واستغرقت فيها يومين.

وحسب الخطة التى وضعتها إدارة القوافل بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، انتقلت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة بعد الانتهاء من عملها فى قرية الزعفرانة، إلى قرية الأمل والجرف بمدينة القصير، حيث قضت فيها يومى الجمعة والسبت واليوم وغدا فى قرية المستعمرة بالقصير.

ومن المقرر أن تنطلق بعد ذلك إلى قريتى الخير ورأس حدربه بالشلاتين وحلايب، ثم مدينة حلايب يومى الخميس والجمعة 10 و11 اغسطس، والسبت والأحد فى قرية ابو رماد التابعة لمدينة حلايب.

وتبدأ القوافل بالعودة مجددا إلى الشمال، حيث قرية أبو غصون ومدينة مرسى علم، يومى 14 و15 أغسطس الجارى، وتنتهى بقرية ام الحويطات والنصر بمدينة سفاجا أيام الأربعاء والخميس 16 و17 أغسطس.