استخراج 245 بطاقة رقم قومى للسيدات مجانا بقرى حياة كريمة بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

يواصل فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، برئاسة الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، استخراج بطاقات الرقم القومى بالمجان، للسيدات والفتيات المستحقات، بقري مبادرة حياة كريمة.

وقالت الدكتورة عايدة عطية فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه تم استخراج 245 بطاقة رقم قومى جديدة، بالمجان للسيدات والفتيات بقري " قصاصين الشرق، الاخيوة، المناجاة الصغرى، المللكين البحرية، قهبونة، وقرية الجمالية" التابعة للمبادرة الرئاسية بمركز الحسينية خلال شهر ليوليو، منوهة أن ذلك يأتى فى إطار البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة ، بإشراف الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة بالجمهورية، فى استخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة المعيلة وللسيدات الغير قادرات والفتيات بالمجان ضمن مشروع "بطاقتك حقوقك" وذلك بمختلف مراكز وقرى المحافظة وحرصا من المجلس على مساعدة المرأة فى إثبات وجودها وما يترتب عليه من حصولها على الخدمات الحكومية وفرص العمل، وتابعت أن ذلك يتم بالتنسيق مع الأحوال المدنية بالشرقية.