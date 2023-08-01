القومى للمرأة يطلق "بلدى أمانة" بقرى حياة كريمة لرفع الوعى بتحديات وجهود الدولة

يطلق المجلس القومى للمرأة، اليوم الثلاثاء، فعاليات المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة"، وذلك بعدد من قرى محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة من خارج المبادر ة، وتمتد الحملة على مدار شهرين.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس أن الحملة تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعى بالتحديات التى يواجهها المجتمع خاصة فى ظل الأزمات العالمية.

وأضافت إيزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس أن الحملة تتضمن طرق أبواب وتنظيم فعاليات أمسيات الأسرة المصرية، وسوف تستعين فى ذلك بعدد من رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والاقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين المتعاونين مع فروع المجلس بالمحافظات وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام الذين تم الاستعانه بهم فى أنشطة الفترة الماضية وأثبتوا جداره ومهارات تواصل مع المستهدفين.

تجدر الإشارة إلى أن حملة طرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة"، هى حملة ممتدة بعدد من قرى محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة من خارج المبادر ة، وقد بدأت فى 15 مايو الماضى، وسبقتها دورات تدريبيبة للرائدات والمتطوعين المشتركين فى الحملة للتدريب على كيفية نشر رسائل الحملة بطريقة سهلة وبسيطة.