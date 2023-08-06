أبرز مهام واختصاصات المجمع المقدس بالكنيسة.. تعرف عليها

كتب: محمد الأحمدى

يعتبر المجمع المقدس في الكنيسة أعلى سلطة بالكنيسة، حيث تعين الرئاسة الكنسية بالتشاور مع آباء كهنة الكنيسة رئيسًا للمجلس من بين الأعضاء المنتخبين والمعينين، وينتخب أعضاء المجلس في الجلسة الأولى من بين أعضائه كلا من نائب الرئيس والسكرتير.

ويختار المجلس في الجلسة الأولى المسئول المالى من بين أعضائه بحسب تأهيله المهنى، كما يتم تعيين أمينا للصندوق من أعضاء المجلس أو من غير أعضاء المجلس على أن يكون المسئول المالى وأمين الصندوق شخصاً واحدا، تحدد ذلك الرئاسة الكنسية.

يشكل مجلس الكنيسة من بين أعضائه في أول أجتماع له هيئة المكتب التنفيذى لإدارة شئون الكنيسة، وتتكون من الرئيس ونائبه والسكرتير والمسئول المالى، ويجوز للمكتب التنفيذى للكنيسة القيام ببعض الأعمال العاجلة أو دراسة بعض الموضوعات -كما ذكرنا أيضاً هنا في موقع الأنبا تكلا هيمانوت في أقسام أخرى- على أن يقوم بعرض ما تم الإنتهاء إليه على مجلس الكنيسة في أول اجتماع تالى له.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز مهام واختصاصات المجمع المقدس بالكنيسة

مشاركة الآباء الكهنة في وضع رؤية وخطة الكنسية في المجالات المالية والإدارية.

وضع خطة عمل لتنظيم وإدارة ومتابعة خدمات الكنيسة والموازنات المالية المطلوبة.

الإشراف على تدبير وتنمية موارد الكنيسة، بما لا يتعارض مع الضمير المسيحي وقوانين الدولة.

تنفيذ ما جاء باللوائح الداخلية لتنظيم أعمال الكنيسة المالية والإدارية وغيرها، (سيرد تفاصيلها كلوائح مكملة لهذه اللائحة).

الاشتراك في تزكية خدام المذبح (الآباء الأساقفة والآباء الكهنة والشمامسة المكرسين).

تعيين الموظفين والعاملين بالكنيسة وتحديد اختصاصاتهم ومسئولياتهم.

بحث الاقتراحات والشكاوى المقدمة وإنجاز القرارات الكفيلة بحلها، عدا ما يتعلق منها بالإكليروس فهذا متروك للرئاسة الكنسية المختصة.

الإشراف على أملاك الكنيسة ويكون الشراء أو البيع أو الرهن أو الإستدانة بموافقة وتوقيع الرئاسة الكنسية.

المحافظة على مبانى الكنيسة وصيانتها، وعلى نظافتها وترتيبها وزينتها اللائقة، وعلى أقتناء ما يلزم لحاجات العبادة.

بناء علاقات مسيحية طيبة مع جميع كنائس الطوائف المسيحية الأخرى تحقيقًا للروح المسيحية وأيضًا مع المساجد والمؤسسات الإسلامية، وتدعيم علاقات المحبة مع السلطات المدنية المحلية.