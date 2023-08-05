يجب ألا تتجاهل العلامات الأقل شهرة لسرطان الرئة.. منها الجلطات الدموية

كتبت فاطمة خليل

علامات أقل شهرة لسرطان الرئة ​الجلطات الدموية عندما يصاب شخص ما بسرطان الرئة، تزداد مخاطر الإصابة بجلطات دموية في أوعيته الدموية تُعرف هذه الجلطات باسم تجلط الأوردة العميقة (DVT) إذا حدثت في الساقين أو الانصمام الرئوي (PE) إذا انتقلت إلى الرئتين. يمكن أن تكون الجلطات الدموية خطيرة لأنها يمكن أن تمنع تدفق الدم في الأوعية ، مما يسبب مشاكل وحتى إتلاف الأعضاء، إذا وجدت صعوبة في التنفس فجأة، فقد تكون علامة على انتقال جلطة دموية من ساقيك إلى رئتيك ، وهي حالة خطيرة. سرطان الرئة هو السبب الرئيسي للوفيات المرتبطة بالسرطان في جميع أنحاء العالم بنسبة 85٪ من جميع حالات سرطان الرئة إلى التدخين، ما يجعله العامل الأساسي المسئول عن هذا المرض يتم اكتشاف سرطان الرئة بشكل متكرر في مراحل متقدمة، ما يمثل تحديات من حيث خيارات العلاج المتاحة ولا ينبغي لأحد أن يتجاهل الأعراض المبكرة الأقل شهرة لسرطان الرئة من أجل الكشف المبكر، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".عندما يصاب شخص ما بسرطان الرئة، تزداد مخاطر الإصابة بجلطات دموية في أوعيته الدموية تُعرف هذه الجلطات باسم تجلط الأوردة العميقة (DVT) إذا حدثت في الساقين أو الانصمام الرئوي (PE) إذا انتقلت إلى الرئتين. يمكن أن تكون الجلطات الدموية خطيرة لأنها يمكن أن تمنع تدفق الدم في الأوعية ، مما يسبب مشاكل وحتى إتلاف الأعضاء، إذا وجدت صعوبة في التنفس فجأة، فقد تكون علامة على انتقال جلطة دموية من ساقيك إلى رئتيك ، وهي حالة خطيرة.

الأعراض العصبية يمكن أن تنتشر الخلايا السرطانية من الرئتين إلى المخ. عندما يحدث هذا، يمكن أن يسبب مشاكل في كيفية عمل الدماغ، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى أعراض معينة. صداع ودوخة

قد تصاب بصداع متكرر أو حاد لم يكن لديك من قبل يمكن أن تختلف أنواع الصداع هذه عن أنواع الصداع العادية التي قد تكون قد عانيت منها. يجب أن يؤخذ الدوخة والدوار على محمل الجد. عندما تصل الخلايا السرطانية إلى الدماغ ، قد تشعر أن الغرفة تدور أو أنك لست ثابتًا على قدميك.

نوبات النوبات هي بمثابة اندفاعات مفاجئة لنشاط الدماغ غير الطبيعي. يمكن أن تسبب حركات اهتزازية في جسمك ، وقد تفقد السيطرة لفترة قصيرة. إذا كنت تعاني من نوبات، فقد حان الوقت للذهاب إلى طبيب للوصول إلى السبب الجذري.



صعوبة في الحركة يمكن أن تكون مشكلة في حركة الجسم مؤشرًا على الإصابة بسرطان الرئة قد تجد صعوبة في تحريك جسمك بسلاسة ، وقد تشعر أن عضلاتك لا تعمل بالطريقة التي ينبغي لها. بحة في الصوت إذا بدا صوتك خشنًا ومختلفًا لفترة طويلة دون أي سبب واضح، فقد يكون ذلك علامة على الإصابة بسرطان الرئة. يمكن أن تضغط الأورام في الرئتين على العصب الذي يتحكم في الحبال الصوتية، مما يسبب بحة في الصوت.

سعال مصحوب بدم إذا استمرت هذه المشكلة لأكثر من بضعة أسابيع، فمن المهم مراجعة الطبيب لفحصها. يمكنهم المساعدة في العثور على السبب وتقديم العلاج المناسب إذا لزم الأمر. قد يشير سعال الدم إلى حالات خطيرة مثل سرطان الرئة أو الانسداد الرئوي.

يمكن أن يكون فقدان الوزن غير المقصود علامة حمراء لأمراض الرئة المتقدمة أو السرطان.

يمكن أن يترافق ألم الصدر مع التهابات الرئة أو الالتهاب وقد يشير ضيق التنفس إلى خلل في الجهاز التنفسي.