ولى العهد البحرينى: نحرص دوماً على الدفع بمسارات التكامل الخليجى نحو الترابط والتعاون

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أكد ولى العهد، رئيس مجلس الوزراء البحرينى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، حرص المملكة الدائم على الدفع بمسارات التكامل الخليجي؛ نحو آفاق أرحب من الترابط والتعاون؛ بما يسهم فى تعزيز منظومة العمل الخليجى المشترك وتحقيق التطلعات التى تعود بالخير والنماء على الجميع.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم /السبت/ الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، بحضور وزير الخارجية البحرينى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ووزير شؤون مجلس الوزراء البحرينى حمد بن فيصل المالكي، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا).

وأشار ولى العهد إلى أهمية مواصلة البناء على ما تحقق على صعيد مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدفع بها قُدماً نحو تحقيق الأهداف المنشودة وفق رؤى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



كما أكد أهمية مواصلة مجلس التعاون أدواره على مختلف المستويات؛ بما يسهم فى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك تلبيةً لتطلعات مواطنى دول المجلس فى مختلف المجالات، لافتاً إلى دور المجلس فى ترسيخ التنمية والسلام فى العالم.



من جانبه، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن بالغ شكره وتقديره لولى العهد البحرينى رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه من اهتمام ودعم لتعزيز العمل الخليجى المشترك على مختلف المستويات.