"هيرميس" تتصدر ترتيب شركات السمسرة بالبورصة بتداولات بـ2.1 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بقيمة تداول بلغت 2.1 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 11.9%، وجاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 1.5 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 8.6%.

وحلت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.3 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.3%، وفي المركز الرابع تأتى شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.1 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.2%، وفي المركز الخامس شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 970.1 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.5%.

وجاء في المركز السادس شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 933.8 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.3%، شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 932.7 مليون جنيه بنسبة 5.3%، وحل في المركز الثامن شركة تايكون للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 907.9 مليون جنيه بنسبة 5.2%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية، وبلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 902 مليون جنيه، 866.6 مليون جنيه، بنسبة 5.1%، 4.9% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.