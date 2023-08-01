اليوم السابع
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ترتيب شركات السمسرة بالبورصة منذ بداية العام.. "هيرميس" تستحوذ على حصة 10.6%

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 05:06 م
ترتيب شركات السمسرة بالبورصة منذ بداية العام.. "هيرميس" تستحوذ على حصة 10.6% شركة هيرميس
كتب هانى الحوتى

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تصدرت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل منذ بداية العام، بقيمة تداول بلغت 66.7 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 10.6%، وجاءت شركة إى إف جى هيرميس الدولية للسمسرة فى الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 47.4 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 7.6%.

 

وحلت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 46.7 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.5%، وفى المركز الرابع تأتى شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 36.5 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.8%، وفى المركز الخامس شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 26.2 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.2%.

 

وجاء فى المركز السادس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 24.5 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 3.9%، شركة عربية اون لاين للوساطة فى الأوراق المالية، فى المركز السابع، بقيمة تداول 21.9 مليار جنيه بنسبة 3.5%، وحل فى المركز الثامن شركة أسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة 21 مليار جنيه بنسبة 3.3%.

 

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا أرقام لتداول الأوراق المالية، وبلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 19.5 مليار جنيه، 17.8 مليار جنيه، بنسبة 3.1%، 2.8% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الشهرى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

 

وكان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 17595.92 نقطة، خلال جلسات شهر يوليو المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3530.92 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 5217.86 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 21365.06 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 2.24% ليغلق عند مستوى 5241.82 نقطة.


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