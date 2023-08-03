ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.65% خلال جلسات الأسبوع المنتهي

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 17451.44 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 3525.56 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 5196.85 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 21129.86 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 5157.15 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 5.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.184 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.4%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 700.2 مليار جنيه إلى 761.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 8.8%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 233.1 مليار جنيه إلى 240.5 مليار جنيه بنسبة نمو 3.2%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 933.2 مليار جنيه إلى تريليون جنيه بنسبة نمو 7.4%، فيما هبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.8 مليار جنيه إلى 1.8 مليار جنيه بنسبة نمو 0.2%.

وبالنسبة للتداول ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 13 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 4.511 مليار ورقة منفذة على 357 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 8.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.886 مليار ورقة منفذة على 246 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 90.32% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 9.68%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 8 مليارات جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 1.3 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 166 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 2.7 مليار جنيه، بحجم تداول 1.98 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 117.7 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 10.8 مليار جنيه بحجم تداول 3.3 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 283.7 ألف عملية.