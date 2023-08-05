اليوم السابع
Ads
السبت، 05 أغسطس 2023 02:58 ص
أكرم القصاص

الرئيسية تقارير مصرية

نقيب التطبيقيين: نجمع مواردنا بـ"المليم" لعدم تعديل القانون منذ 50 عامًا

السبت، 05 أغسطس 2023 02:00 ص
نقيب التطبيقيين: نجمع مواردنا بـ"المليم" لعدم تعديل القانون منذ 50 عامًا المهندس رمضان هلال النقيب العام للتطبيقيين
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المهندس رمضان هلال، النقيب العام للتطبيقيين، ضرورة تعديل قانون النقابة، حيث أنشئ عام 1974 أى منذ حوالى 50 عاما ، ومازل يتحدث فى موارد بقيمة المليم والقرش تلك القيم التى لم يعد لها وجود، مشيرا إلى أن تعديل القانون سيمنح النقابة عدة مميزات فى العديد من المحاور أهما تحسين الموارد والتأكيد على أحقية النقابة فى الدمغات وإيرادتها بمختلف أنواعها، لافتا إلى أن النقابة تعرضت لعدة قضايا بسبب ثغرات فى قانونها، إلا أن النقابة تمكنت من الحصول على حكم قضائى من المحكمة الدستورية العليا بشأن أحقية النقابة فى الدمغات.

وأضاف هلال، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": كما أن ضمن أولوياتى للنقابة هو تعظيم إيرادات النقابة بشكل أو بأخر، ومتابعة قانون الإيجارات الجديد ودراسة مدى إمكانية الاستفادة منه نظرا لوجود عقود قديمة لبعض المسفيدين والمستأجرين لأصول ثابتة خاصة بالنقابة، وبالتالى لابد من تعديل تلك العقود لتتناسب مع الوضع والسوق الحالى، كما أننى مهتم بشكل كبير لتنمية مهارات لكافة الأعضاء فى التخصصات التى ينتمى أعضاء النقابة لهم، وتفعيل التواصل بين النقابة والمصانع وكافة خطوط الإنتاج العامل بها الفنيون، لتصب النقابة المرجع للقياسات الفنية، لتحديد مهارة الفنيين العاملين،وكذلك العمل على وجود دور فاعل للنقابة لتشغيل الخريجين، لتخفيض البطالة فيما بينهم.


نقابة التطبيقيين

نقيب التطبيقيين

معاشات التطبيقيين

رمضان هلال

التطبيقيين



الموضوعات المتعلقة

نقابة التطبيقيين تبدأ صرف معاشات يوليو لأعضائها عبر مكاتب البريد اليوم

الخميس، 22 يونيو 2023 08:00 ص

نقابة التطبيقيين تبدأ ميكنة خدماتها لتسهيل حصول الأعضاء عليها

الإثنين، 29 مايو 2023 01:05 م

نقابة التطبيقيين تخصص رقما للاستفسار عن خدمات أصحاب المعاشات

الخميس، 18 مايو 2023 12:18 م

نقابة التطبيقيين تُعيد تشكيل هيئة مكتبها.. ومحمد سمير أمينا عاما

السبت، 06 مايو 2023 06:05 م

نقابة التطبيقيين: انتخابات النقيب العام مميكنة.. والنتائج فور انتهاء الاقتراع

السبت، 15 أبريل 2023 02:52 م

نقابة التطبيقيين تستعد لاستقبال النقيب رقم 4 فى تاريخها.. زكريا حشاد النقيب الثالث استمر 25 عامًا فى منصبه.. والنقابة تُقرر الدعوة لإجراء انتخابات بعد خلو المقعد بوفاته.. والمقيدون 1.6 مليون.. والتصويت 15 أبريل

الخميس، 13 أبريل 2023 02:00 ص

نقابة التطبيقيين: 4 مرشحين بالانتخابات يتنافسون على مقعد النقيب العام

الأربعاء، 12 أبريل 2023 01:10 م

نقابة التطبيقيين: إجراء انتخابات النقيب العام 15 أبريل

الأحد، 09 أبريل 2023 03:00 ص

المحكمة الدستورية: تخصيص دمغة لصالح نقابة التطبيقيين لا يخالف الدستور

السبت، 08 أبريل 2023 12:56 م

نقابة التطبيقيين: اليوم صرف معاشات أبريل نقديا بالفرعيات بالمحافظات

السبت، 08 أبريل 2023 01:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة