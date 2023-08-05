نقيب التطبيقيين: نجمع مواردنا بـ"المليم" لعدم تعديل القانون منذ 50 عامًا

كتبت آية دعبس

أكد المهندس رمضان هلال، النقيب العام للتطبيقيين، ضرورة تعديل قانون النقابة، حيث أنشئ عام 1974 أى منذ حوالى 50 عاما ، ومازل يتحدث فى موارد بقيمة المليم والقرش تلك القيم التى لم يعد لها وجود، مشيرا إلى أن تعديل القانون سيمنح النقابة عدة مميزات فى العديد من المحاور أهما تحسين الموارد والتأكيد على أحقية النقابة فى الدمغات وإيرادتها بمختلف أنواعها، لافتا إلى أن النقابة تعرضت لعدة قضايا بسبب ثغرات فى قانونها، إلا أن النقابة تمكنت من الحصول على حكم قضائى من المحكمة الدستورية العليا بشأن أحقية النقابة فى الدمغات.

وأضاف هلال، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": كما أن ضمن أولوياتى للنقابة هو تعظيم إيرادات النقابة بشكل أو بأخر، ومتابعة قانون الإيجارات الجديد ودراسة مدى إمكانية الاستفادة منه نظرا لوجود عقود قديمة لبعض المسفيدين والمستأجرين لأصول ثابتة خاصة بالنقابة، وبالتالى لابد من تعديل تلك العقود لتتناسب مع الوضع والسوق الحالى، كما أننى مهتم بشكل كبير لتنمية مهارات لكافة الأعضاء فى التخصصات التى ينتمى أعضاء النقابة لهم، وتفعيل التواصل بين النقابة والمصانع وكافة خطوط الإنتاج العامل بها الفنيون، لتصب النقابة المرجع للقياسات الفنية، لتحديد مهارة الفنيين العاملين،وكذلك العمل على وجود دور فاعل للنقابة لتشغيل الخريجين، لتخفيض البطالة فيما بينهم.