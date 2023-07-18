اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 18 يوليو 2023 07:06 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

نقيب التطبيقيين: زيادة المعاشات تحتاج إلى تحسين الموارد وتغيير القانون

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 07:00 ص
نقيب التطبيقيين: زيادة المعاشات تحتاج إلى تحسين الموارد وتغيير القانون صرف المعاشات
كتب: آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال رمضان هلال، النقيب العام للتطبيقيين، إن زيادة معاشات الأعضاء تحتاج إلى زيادة الموارد، مشيرا إلى أن الاشتراكات السنوية للأعضاء بالنقابة متدنية بشكل كبير، وتم رفع قيمتها خلال الجمعية العمومية الأخيرة لتصبح بقيمة 15 جنيها، وأصبحت القيمة الإجمالية فقط من المعاشات 27 مليون جنيه.
 
 
وأضاف هلال، فى تصريحات لليوم السابع: "كانت النقابة تصرف 250 مليون جنيه معاشات سنويا، ارتفعت لتصبح سنويا حوالى 275 مليون جنيه، ولزيادتها لا بد من زيادة الاشتراكات والموارد، وبالتالى من الصعب تنفيذها حاليا لعدم قدرة النقابة فى فرض رسوم جديدة دون قانون، موضحا أن قيمة المعاش الحالى 375 تصرف كل 3 أشهر بواقع 125 جنيه شهريا".
 
 
وأشار إلى ضرورة تعديل قانون النقابة حيث أنشئ عام 1974 أى منذ حوالى 50 عام ومازل يتحدث فى موارد بقيمة المليم والقرش تلك القيم التى لم يعد لها وجود، موضحا أن تعديل القانون سيمنح النقابة عدة مميزات فى العديد من المحاور أهما تحسين الموارد والتأكيد على أحقية النقابة فى الدمغات وإيرادتها بمختلف أنواعها.

نقابة التطبيقيين

نقيب التطبيقيين

معاشات التطبيقيين

رمضان هلال

التطبيقيين



الموضوعات المتعلقة

غرفة عمليات التضامن تتابع استمرار صرف معاشات مايو لمن تخلفوا عن الموعد المحدد

الأربعاء، 10 مايو 2023 01:00 م

تعرف على خطة لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطنى.. الأجور والمعاشات أبرزها

الأربعاء، 10 مايو 2023 03:00 ص

الأوقاف: إعلان هام لعمال المساجد المحالين للمعاش.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 09 مايو 2023 09:59 م

البيان المالى يكشف أهم الإصلاحات بموازنة 23 /24 : تحسين دخول العاملين وأصحاب المعاشات.. زيادة أعداد المستفيدين من "تكافل وكرامة".. ارتفاع مخصصات دعم رغيف الخبز لـ 70 مليون فرد.. ومخصصات دعم الإسكان تصل لـ104%

الثلاثاء، 09 مايو 2023 03:22 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة