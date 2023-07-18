نقيب التطبيقيين: زيادة المعاشات تحتاج إلى تحسين الموارد وتغيير القانون

وأضاف هلال، فى تصريحات لليوم السابع: "كانت النقابة تصرف 250 مليون جنيه معاشات سنويا، ارتفعت لتصبح سنويا حوالى 275 مليون جنيه، ولزيادتها لا بد من زيادة الاشتراكات والموارد، وبالتالى من الصعب تنفيذها حاليا لعدم قدرة النقابة فى فرض رسوم جديدة دون قانون، موضحا أن قيمة المعاش الحالى 375 تصرف كل 3 أشهر بواقع 125 جنيه شهريا".

وأشار إلى ضرورة تعديل قانون النقابة حيث أنشئ عام 1974 أى منذ حوالى 50 عام ومازل يتحدث فى موارد بقيمة المليم والقرش تلك القيم التى لم يعد لها وجود، موضحا أن تعديل القانون سيمنح النقابة عدة مميزات فى العديد من المحاور أهما تحسين الموارد والتأكيد على أحقية النقابة فى الدمغات وإيرادتها بمختلف أنواعها.