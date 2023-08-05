مصر للألومنيوم: بيع 380.2 ألف سهم شركة الحديد والصلب حتى 30 يونيو

كتب هانى الحوتى

كشفت شركة مصر للألومنيوم ، عن موقف الاستثمارات طويلة الأجل للشركة، موضحة أنه تم بيع عدد 380.2 ألف سهم من أسهم شركة الحديد والصلب المصرية حتى 30 يونيو عام 2023، وأنه جاري بيع باقي الأسهم، مضيفة أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية تدير ملف شركة البلوكات الكربونية.

يأتي ذلك ردًا على تقرير مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات القوائم المالية لشركة مصر للألومنيوم في 31 مارس عام 2023، والذي طالب بدراسة التصرف الاقتصادي في الاستثمارات طويلة الأجل والبالغ قيمتها 167.43 مليون جنيه، مبررًا ذلك بأنها لم تعد استثمارات ذات جدوى اقتصادية، بسبب عدم تحقيق أية عوائد مادية منذ اقتنائها فضلًا عن الأعباء المالية والمادية التي حملت بها الشركة من تلك الاستثمارات، منها ما هو متعلق بانخفاض قيمتها السوقية، مستدلًا بقيمة الاضمحلال في أسهم شركة الحديد والصلب المصرية (تحت التصفية) بقيمة 15.2 مليون جنيه.

أضاف التقرير كما انخفضت القيمة السوقية لسهم شركة بلوكات الأنود الكربونية من 10 دولارات للسهم إلى 2 دولار للسهم، إضافة إلى إصدار كفالات تضامنية للبنوك المقرضة لبعض الشركات المستثمر فيها تضمن بموجبها تلك القروض وفوائدها، وبلغ نصيب "مصر للألومنيوم" في الكفالة التضامنية عن القروض الممنوحة 15.63 مليون دولار بنسبة 269% من تكلفة الاستثمار البالغ 5.8 مليون دولار، هذا بالإضافة إلى قروض مساندة بلغت 15.8 مليون جنيه شاملة الفوائد.

أشارت شركة مصر للألومنيوم، إلى أنه تمت مخاطبة الشركة القابضة للصناعات المعدنية لسداد المديونية المتوقفة، والتي تقدر بقيمة 95 مليون جنيه على شركة النحاس المصرية منذ عام 2007/2008، بصفتها ضامنة لتلك المديونية، كما تم تجديد خطابي الضمان حتى 31 ديسمبر عام 2023، مضيفة أنه يتم سداد مستحقات شركة النحاس المصرية-وهي إحدى الشركات الشقيقة- بالدولار نظرًا لحاجتها للعملة الأجنبية، في ظل ما تمر به الشركة من نقص في السيولة الدولارية.