5 توصيات لعمومية "الحديد والصلب للمناجم" أبرزها تقنين أراضى الشركة

كتب هانى الحوتى

أعلنت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية للشركة، باعتماد مشروع الموازنة التقديرية للنشاط الجاري للعام المالي 2023/2024 بصافي ربح قدره 145.4 مليون جنيه، ومشروع الموازنة الاستثمارية والبالغ قيمتها 91.85 مليون جنيه بالتمويل الذاتي، وذلك طبقًا للموازنة المعروضة، والتأكيد على توصيات الجمعيات العامة السابقة بشأن ما يلي:

1- سرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتقنين وضع الشركة على الأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات الموجودة عليها.

2- العمل على فتح أسواق جديدة داخلية وخارجية وتنشيط الصادرات والمبيعات حتى يمكن التصرف في مخزون الإنتاج التام مع إجراء البحوث الجيولوجية والتعدينية اللازمة لاستخراج خامات ذات جودة مطلوبة للأسواق والعمل على ترشيد كافة عناصر التكاليف.

3- قيام الشركة بسرعة تحديد الموقف التنفيذي لمشروع التجربة النصف صناعية مع الجانب الأوكراني وتقييم ما تم بشأنها، وتحديد الرؤية المستقبلية في ضوء كل ما تم تنفيذه في التجربة وكذا الأحداث الجارية بدولة أوكرانيا.

4- سرعة الانتهاء من حصر المخزون الراكد وسرعة التصرف الاقتصادي فيه حتى لا يكون هناك أموال معطلة.

5- سرعة تحصيل مستحقات الشركة لدى الغير لتوفير السيولة المالية لنشاط الشركة.

وسبق أن قامت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، بمد فترة الاعتماد المستندي لشركة فاز ماش الأوكرانية لإتمام مشروع إنشاء الوحدة النصف صناعية والمقدر تكلفتها بنحو 657 ألف دولار حتى 30 سبتمبر عام 2022 نظرًا لظروف الحرب الروسية الأوكرانية، وفقًا لبيان سابق للبورصة المصرية.

وسبق أن وافق مجلس إدارة شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، بجلسة رقم 432 المنعقدة في 29 سبتمبر عام 2020 على البدء في تنفيذ الوحدة النصف صناعية على أن تختص شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بالتنفيذ بنسبة شركة 30% للجانب الأوكراني و10% للجانب المصري، وقيام الشركة القابضة بالتمويل في حالة عدم قدرة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر على التمويل، وتم تحويل مبلغ 500 ألف دولار لحساب شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر لتغطية فتح الاعتماد المستندي لصالح شركة فاش ماش، وتوقفت التجارب نتيجة الحرب الأوكرانية الروسية.

ويستهدف مشروع إنشاء الوحدة النصف صناعية والمقدرة تكلفتها بنحو 657 ألف دولار، وفي حالة التأكيد من تركيز الخام سوف يتم إنشاء مصنع تركيز الخام بالواحات البحرية والمقدر تكلفتها بنحو 35 مليون دولار.