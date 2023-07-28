"مصر للألومنيوم" تبيع مخلفات بقيمة 143 مليون جنيه.. وأصناف راكدة بـ12 مليون

كتب هانى الحوتى

كشفت شركة مصر للألومنيوم ، عن التصرف في بيع مخلفات عن طريق عقود خاصة بقيمة 143.9 مليون جنيه لشركات (الصخرة، وحلوان للصناعات، والدلتا للصلب، والهدى، والشريف للمقاولات)، وتم عرض 37 لوط ضمن مزاد جلسة 23 مايو بقيمة 125 مليون جنيه، وجاري العمل على تسليم اللوطات، كما تم التصرف في المخزون الراكد بما يعادل 12 مليون جنيه عن أعوام من 2021 إلى 2023، وجاري العمل على تصنيف الرواكد حسب المكونات الداخلية لها للعرض البيع في أقرب مزاد، مضيفة أن الشركة ستعمل على زيادة عمل مزادات دورية لبيع باقي رصيد المخلفات.

جاء ذلك ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على مراجعة القوائم المالية لشركة مصر للألومنيوم في 31 مارس عام 2023، والذى طالب بسرعة التصرف الاقتصادى في المخزون الراكد والبالغ قيمته 57 مليون جنيه، ورصيد مخزن المخلفات والذى بلغ 363 مليون جنيه، في ظل عجز السيولة الظاهر بقائمة التدفقات النقدية.

وأضافت شركة مصر للألومنيوم، أنه تم إضافة أصول ثابتة بقيمة 345 مليون جنيه حتى 31 مارس عام 2023، وجاري إضافة أصول تحت الفحص بقيمة 115 مليون جنيه حتى نهاية العام المالي، وسيتم تدعيم أصول الشركة في ضوء السيولة المتاحة، جاء ذلك ردًا على توصية الشركة بدراسة مدى حاجة تدعيم الأصول بعد تضمنها أصول ثابتة بقيمة 1.669 مليار جنيه تكلفة أصول مهلكة بالكامل، ولازالت تستخدم الأصول بنسبة 20% من تكلفة الأصول.

أشارت شركة مصر للألومنيوم، إلى أنه تم تكثيف العمل لتقليل عدد الخلايا المتوقفة لتصل إلى عدد 8 خلايا متوقفة حتى 31 مارس عام 2023، وجاري عمل العمرات اللازمة لتشغيل باقي الخلايا المتوقفة، كما تم صرف كمية للاستخدام الداخلي للشركة، وجاري تصنيفها لعرضها في أقرب مزاد.

ولفتت "مصر للألومنيوم"، إلى أنه تم إعداد دراسة تسويقية عن السوق العالمي للألومنيوم، ودراسة تقييم أعمال إعادة التأهيل لمشروع تطوير المصهر الحالي، والمنفذة من شركتي فاست ماركت وبيكتل الأمريكية، بقيمة 3.1 مليون جنيه، وذلك لاستخدامها لتطوير وتأهيل للشركة، وسيتم اتخاذ إجراءات عملية إعادة التأهيل بالتنسيق مع الجهات المختصة.