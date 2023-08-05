محافظ قنا يفتتح مركزين مطورين لتقديم الخدمات التموينية للمواطنين بنجع حمادى

قال محافظ قنا، إن مركز تقديم الخدمات التموينية المطور بقرية هوّ بلغت تكلفته الإجمالية ثلاثة ملايين جنيه ويخدم 111 ألف مواطن من أهالي قريتيّ هوّ والدرب، ومركز تقديم الخدمات التموينية المطور بقرية الغرب بهجورة بتكلفة 5 ملايين جنيه، ويخدم 73 ألف مواطن من أهالي القرية وتوابعها.

وأضاف الداودي، أن كلا المركزين يقدمان عدد من الخدمات التموينية للمواطنين مثل استخراج بدل فاقد ، بدل تالف، إصدار فصل اجتماعي، إضافة أفراد جدد للبطاقة، تحويل البطاقة من محافظة لأخرى وغيرها من الخدمات الأخرى، مشيدا بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مشيرا إلي أن عدد مراكز الخدمات التموينية المطورة بلغ حتي الآن 24 مركز علي مستوى المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة لتطبيق منظومة التحول الرقمي، وميكنة الخدمات بهدف التيسير على المواطنين بالقري، بدلا من الإنتقال إلي المدن لإنهاء خدماتهم.