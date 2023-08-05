كيفية الحصول على المستويات المثلى من الفيتامينات لمنع فقر الدم

إيناس البنا

تعتبر العناصر الغذائية ضرورية للغاية لجسمنا لأنها تسهل الأداء السليم والحفاظ على جسم الإنسان، وتوفر الطاقة اللازمة للأنشطة اليومية، وتدعم النمو والتطور، وتلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على الصحة العامة والرفاهية.

وبالتالي يمكن أن يتسبب انخفاض مستويات بعض العناصر الغذائية في حدوث مضاعفات، بما في ذلك فقر الدم، وهي حالة يعاني فيها الجسم من نقص في خلايا الدم الحمراء السليمة (كرات الدم الحمراء)، والتي بدورها تساعد في نقل الأكسجين من الرئتين إلى باقي أجسامنا.

انتشار فقر الدم وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، يعد فقر الدم مصدر قلق عالمي للصحة العامة يؤثر بشكل خاص على الأطفال الصغار ، والمراهقات والنساء في فترة الحيض ، والنساء الحوامل وبعد الولادة. 40٪ من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 59 شهرًا، و37٪ من النساء الحوامل، و30٪ من النساء في الفئة العمرية 15-49 عامًا في جميع أنحاء العالم مصابون بفقر الدم، وفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية.

وتشير دراسة نُشرت في مجلة BMC Pregnancy and Childbirth إلى أن انتشار فقر الدم بين النساء في سن الإنجاب يبلغ حوالي 29.4٪ في جميع أنحاء العالم ، وتؤثر الحالة على حوالي 40٪ من النساء الحوامل وأكثر من 20٪ من النساء غير الحوامل.

الارتباط بين فقر الدم ونقص الفيتامينات "فقر الدم هو حالة عندما يكون لديك عدد قليل جدًا من كرات الدم الحمراء عن الطبيعي أو مستوى منخفض بشكل غير طبيعي من الهيموجلوبين في كل كريات الدم الحمراء، الهيموجلوبين مادة تساعد كرات الدم الحمراء في حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، حيث تلعب بعض الفيتامينات مثل فيتامين ب 12 وحمض الفوليك أو فيتامين ب 9 دورًا مهمًا في العديد من العمليات في الجسم بما في ذلك إنتاج كرات الدم الحمراء. وفقًا لموقع "healthsite"، عندما لا ينتج جسمك ما يكفي من هذه الفيتامينات ، فإنه يفشل في تكوين كرات الدم الحمراء الطبيعية. لا تستطيع هذه الخلايا حمل الأكسجين إلى جميع أنسجة الجسم وتموت أسرع من الخلايا الطبيعية ، مما يؤدي إلى فقر الدم".

وجدت دراسة أخرى نشرت في مجلة Maternal and Child Nutrition أنه من بين المراهقين الهنود المصابين بفقر الدم ، 21.3٪ يعانون من نقص الحديد فقط (فقر الدم الناجم عن نقص الحديد)، و25.6٪ يعانون من نقص الفولات أو فيتامين B12 دون نقص الحديد (فقر الدم الناجم عن نقص الفولات أو فيتامين B12)، 18.2٪ يعانون من نقص الحديد بالإضافة إلى نقص حمض الفوليك أو فيتامين ب 12 (فقر الدم ثنائي الشكل)، و31.4٪ يعانون من نقص الحديد أو الفولات أو نقص فيتامين ب 12 (فقر الدم لأسباب أخرى) و 3.4٪ يعانون من فقر الدم الناجم عن الالتهاب. علامات نقص حمض الفوليك فيما يلي علامات نقص حمض الفوليك فقر الدم الضخم الأرومات أو خلايا الدم الحمراء المتضخمة

التعب والضعف

جلد شاحب

ضيق في التنفس

تقرحات الفم وتورم اللسان

مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإسهال وفقدان الشهية

التهيج وتغير المزاج

عيوب الأنبوب العصبي عند أطفال النساء الحوامل

ارتفاع مستويات الهوموسيستين في الدم ، يرتبط بمشاكل القلب والأوعية الدموية



علامات نقص فيتامين ب 12 فيما يلي بعض الأعراض الشائعة لنقص فيتامين ب 12:

الشعور بالضعف أو الإرهاق

تعاني من الغثيان والقيء أو الإسهال

تغير في الشهية

فقدان الوزن

التهاب الفم أو اللسان

جلد مصفر

خدر أو وخز في يديك وقدميك

مشاكل في الرؤية

صعوبة في تذكر الأشياء أو الخلط بسهولة

صعوبة في المشي أو التحدث

أعراض الاكتئاب

التهيج

التغييرات العاطفية كيفية الحصول على المستويات المثلى من حمض الفوليك وفيتامين ب 12 اتباع نظام غذائي صحي يتضمن مجموعة متنوعة من الأطعمة يمكن أن يساعد في منع بعض أشكال فقر الدم الناجم عن نقص الفيتامينات.

تشمل الأطعمة الغنية بفيتامين ب 12 ما يلي:

اللبن

الجبنه

الزبادي

اللحم

الكبد

الفراخ

السمك

البيض

الأطعمة المدعمة، مثل حبوب الإفطار المدعمة

من ناحية أخرى، يوجد حمض الفوليك في الفواكه الطازجة مثل:

البرتقال

ليمون

موز

فراولة

البطيخ

الخضار الطازجة ، مثل البروكلي والسبانخ والهليون والفاصوليا

الكبد

الكلى

الفطر

الفول السوداني

للوقاية من فقر الدم الناجم عن نقص الفيتامينات، من المهم الإكثار من تناول الأطعمة المغذية، من فيتامين ب 12 إلى حمض الفوليك ونقص الحديد، يمكن أن تساهم العديد من العوامل في الإصابة بفقر الدم. إذا كنت تشك في وجود أي تشوهات ، فتأكد من إجراء اختبار لنفسك.