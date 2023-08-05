قلق فى بريطانيا بسبب ارتفاع حالات كورونا.. وخبراء يحذرون من "موجة سبتمبر"

كتبت: نهال أبو السعود

رصد الخبراء في المملكة المتحدة زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا حيث تواصل وكالة الأمن الصحي في البلاد (UKHSA) رصد أرقام المستشفيات، وفقا لصحيفة الجارديان.

وقال خبراء إن الوضع يترك البلاد في حالة من الجهل حول الكيفية التي سيتطور الفيروس بها خلال الأشهر المقبلة وسط زيادة الحالات، قالت كريستينا باجيل، أستاذة الأبحاث التشغيلية في جامعة كوليدج لندن، إن موجة جديدة من كوفيد يبدو أنها بدات.

وأشارت انها ربما تكون مدفوعة بتضاؤل المناعة ، ومتغيرات جديدة من أوميكرون، وعوامل من بينها سوء الأحوال الجوية التي تبقي الناس بالداخل، وأضافت باجيل أنه مع حلول الخريف وعودة الناس إلى المدرسة والعمل ، قد تزداد ضغوط الوباء.

وقالت: "قد نشهد استمرار الموجة في النمو والنمو بشكل أسرع في سبتمبر".

من جانبه سلط البروفيسور رولاند كاو، عالم الأوبئة بجامعة إدنبرة ، الضوء أيضًا على انخفاض المراقبة، وأضاف كاو أن أنماط ظهور Covid المتغيرة غير معروفة إلى حد كبير وأن الفيروس لم يكن يتبع الأنماط الموسمية فحسب.

أثار الخبراء أيضًا مخاوف بشأن برنامج التطعيم في المملكة المتحدة مع اقتراب فصل الخريف.

قال البروفيسور داني ألتمان، اختصاصي المناعة في إمبريال كوليدج لندن، إنه بينما كان فيروس كوفيد في ارتفاع ، فقد بدأ من مستوى منخفض جدًا وكان "اعتدال" كوفيد الآن يرجع إلى حد كبير إلى أن معظم الناس ما زالوا في غضون عام أو نحو ذلك من اخذ ثلاث جرعات من اللقاح.

ووفقا لوكالة الصحة الوطنية، من المتوقع إطلاق حملة تطعيم أخرى في وقت لاحق من هذا العام.