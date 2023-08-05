طريق "الجناين" أهم شرايين المرور بالفيوم 3.7 كيلو متر بتكلفة 107 ملايين جنيه

الفيوم رباب الجالي

طريق "الجناين" بمحافظة الفيوم، والذى تتم أعمال رصفه حاليا هو أحد المحاور المرورية الهامة وحلم كبير انتظر أبناء الفيوم سنوات لتحقيقه، حيث أن هذا الطريق يسهم فى حل أزمة مرورية كبيرة وحل التكدسات فى مدخل مدينة أبشواى ويربط بين مركزى أبشواى ويوسف الصديق ويوفر الكثير من الوقت لأبناء قرى يوسف الصديق الراغبين فى التوجه لمدينتى أبشواى والفيوم والطريق تم تنفيذه بطول 3.7 كم، وبلغت تكلفة تنفيذه 107 ملايينا حنيه.

وأوضح مراد مسعود رئيس مركز ومدينة أبشواى، أنه تتم حاليا أعمال رصف طريق "الجناين" موضحا أنه يربط بين مركزى أبشواى ويوسف الصديق مرورا بطريق جبل سعد، بطول 3.7 كم، وبعرض 20 مترا مزدوجا، بتكلفة 107 ملايين جنيه.

وأضاف رئيس مدينة أبشواى أن الطريق يشمل عدد 3 قطاعات، القطاع الأول بداية من طريق أبشواى / الفيوم السياحى وصولًا لمفارق طريق أبشواى / تلات، والقطاع الثانى من كوبرى مفارق طريق تلات وصولًا لمفارق طريق السنجأ / أبشواى، ومن مفارق طريق السنجأ وصولا للقطاع الثالث الرابط بطريق جبل سعد.

ولفت مراد مسعود، إلى انه تم تنفيذ عدد من مشروعات الرصف بأبشواى منها تغطية ورصف مصرف أبشواى بحر أبو جنشو، بطول 107 كم، وتوسعة الطريق ليصل إلى 20 مترا عرض مزدوج بدلا من 7 أمتار، بتكلفة 16 مليون جنيه، إضافة لتغطية ورصف مصرف المرور داخل مدينة أبشواى، بطول 500 متر، بتكلفة 5,7 مليون جنيه.

وقال الدكتور أحمد الأنصارى محافظ محافظ الفيوم، أن أعمال طريق "الجناين" أبشواى / جبل سعد، تأتى فى إطار حرص المحافظة على توفير المحاور المرورية البديلة لفك التكدسات، والتيسير على المواطنين، مشيرًا إلى أن أعمال هذا الطريق تأتى ضمن أعمال المشروعات الخدمية والتنموية والاستثمارية التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة.

الجدير بالذكر، أن أعمال طريق "الجناين" أبشواى / يوسف الصديق، مرورا بطريق جبل سعد، تشمل الرصف، وتركيب البلدورات، وتجهيز الجزيرة الوسطى للطريق، وتركيب أعمدة الإنارة، وتوصيل شبكات المرافق المتداخلة مع الطريق من خطوط للغاز والاتصالات وغيرها.

طريق الجناين (1)



طريق الجناين (2)