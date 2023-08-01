اليوم السابع
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مصطفى وزيرى: وضع خطة لتطوير مدخل الأهرامات لزيادة الحركة السياحية

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 09:04 م
مصطفى وزيرى: وضع خطة لتطوير مدخل الأهرامات لزيادة الحركة السياحية مصطفى وزيرى
كتب محمد شرقاوى

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كشف الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار بوزارة السياحة والآثار، عن تطوير هضبة الأهرامات، موضحا أن مدخل منطقة الأهرامات من ناحية محافظة الفيوم ضيق، ولذلك تم وضع خطة لتطوير المدخل نظرا لزيادة الحركة السياحية.
 
وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على ببرنامجه "حضرة المواطن"، أنه سيتم إنشاء موقف أتوبيسات كبير وعلى أحدث النظم العالمية، حيث يتم نزول الفوج السياحي للمرور على مركز الزوار، والذى يضم مسرحا وغيره من الخدمات الأخرى، ثم يخرج من مركز الزوار للوصول إلى أتوبيسات صديقة للبيئة مع وجود محطات لهذه الأتوبيسات لاستمتاع السائح بجولته ثم عودته مرة أخرى.
 
وأوضح وزيرى: "السائح سيكون على علم بكافة تفاصيل جولته، وبمجرد الانتهاء من تطوير المشروع خلال شهرين سيتم غلق مدخل منطقة الأهرامات من ناحية فندق مينا هاوس، وسيتم الاقتصار على الدخول من ناحية محافظة الفيوم"، مضيفا: "حاليا يتم إنشاء ممشى سياحي يربط بين هضبة الهرم والمتحف الكبير".

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