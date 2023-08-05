اليوم السابع
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السبت، 05 أغسطس 2023 12:00 ص
أكرم القصاص

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تونس والصين تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية فى مجال النقل

السبت، 05 أغسطس 2023 12:00 ص
تونس والصين تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية فى مجال النقل ربيع المجيدى
أ ش أ

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أكد وزير النقل التونسى ربيع المجيدى تميز العلاقات الثنائية التى تجمع بلاده مع الصين، مشيرا إلى استعداد الجانبين التام لتفعيل برنامج العمل المشترك، بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير التونسى، بحسب بيان للوزارة - سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس وان لى.

وأشار البيان إلى أن الوزير استعرض أهمّ مكونات الاستراتيجية الوطنيّة لتطوير قطاع النّقل والإندماج فى التوجّهات الإقليمية والدّولية، خاصة فيما يتعلّق باستعمال التكنولوجيات الحديثة واعتماد النّقل الذّكى والنّظيف الذى يراعى مستلزمات حماية البيئة وتحديات المتغيّرات المناخية، معرّفا فى هذا الصّدد بأهمّ المشاريع المهيكلة فى مجال النّقل.


من جانبه، عبّر السفير الصينى عن استعداد بلاده لدعم تونس فى انجاز مشاريعها ذات الصلة بقطاع النّقل، مؤكّدا على التجارب الصينية المتقدّمة فى مجال التكنولوجيات الحديثة


واتفق الطرفان على مواصلة الحوار وتبادل وجهات النظر حول آفاق التعاون المشترك فى مجالات متنوعة على غرار النّقل الحضرى والنقل الحديدى والبنية التحتية للنقل بمختلف أنماطه.


تونس

الصين

بكين

ربيع المجيدى



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