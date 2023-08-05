تنسيق الجامعات 2023.. قائمة كليات الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحرى

حققت الأكاديمية العربية التكنولوجيا العلوم والنقل البحري خلال أكثر من ثلاثين عاما العديد من الإنجازات التعليمية والتدريبية والبحثية فى مجالات النقل البحرى والعلوم الهندسية والإدارية من خلال منهجية تطبيق التكنولوجيا الحديثة فى تلك المجالات، فاستطاعت أن تنتقل من الإقليمية إلى العالمية وتحتل مكانة بارزة فى قائمة المؤسسات التعليمية على المستوى الدولى، وقد حصلت الأكاديمية على جائزة المنظمة الدولية للمستويات القياسية (ISO) عام 2007 ضمن الستة مراكز الأولى للمؤسسات على مستوى العالم فى المستويات القياسية للتعليم العالى.
وينشر " اليوم السابع " قائمة كليات الأكاديمية العربية التكنولوجيا العلوم والنقل البحرى، بالتزامن مع تنسيق الجامعات 2023 وتضم كليات
1- النقل البحرى والتكنولوجيا
2- كلية الهندسة والتكنولوجيا
3- كلية الإدارة والتكنولوجيا
4- كلية النقل الدولى واللوجستيات
5- كلية الحاسبات وتكنولوجيا الملعومات
6- كلية تكنولوجيا المصايد والاستزراع المائى
7- كلية الصيدلة
8- كلية القانون
9- كلية اللغة والإعلام
10- كلية الطب
11- كلية الآثار والتراث الحضارى
12- كلية الذكاء الاصطناعى
13- كلية طب الأسنان
14- كلية الفنون والتصميم
15- كلية الإدارة المتقدمة
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