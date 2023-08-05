اليوم السابع
Ads
السبت، 05 أغسطس 2023 04:59 م
أكرم القصاص

الرئيسية أخبار عاجلة

تنسيق الجامعات 2023.. قائمة كليات الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحرى

السبت، 05 أغسطس 2023 01:00 م
تنسيق الجامعات 2023.. قائمة كليات الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحرى الأكاديمية العربية التكنولوجيا العلوم والنقل البحري
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حققت الأكاديمية العربية التكنولوجيا العلوم والنقل البحري خلال أكثر من ثلاثين عاما العديد من الإنجازات التعليمية والتدريبية والبحثية فى مجالات النقل البحرى والعلوم الهندسية والإدارية من خلال منهجية تطبيق التكنولوجيا الحديثة فى تلك المجالات، فاستطاعت أن تنتقل من الإقليمية إلى العالمية وتحتل مكانة بارزة فى قائمة المؤسسات التعليمية على المستوى الدولى، وقد حصلت الأكاديمية على جائزة المنظمة الدولية للمستويات القياسية (ISO) عام 2007 ضمن الستة مراكز الأولى للمؤسسات على مستوى العالم فى المستويات القياسية للتعليم العالى.
 
وينشر " اليوم السابع " قائمة كليات الأكاديمية العربية التكنولوجيا العلوم والنقل البحرى، بالتزامن مع تنسيق الجامعات 2023 وتضم كليات 
 
1- النقل البحرى والتكنولوجيا
2- كلية الهندسة والتكنولوجيا
3- كلية الإدارة والتكنولوجيا
4- كلية النقل الدولى واللوجستيات
5- كلية الحاسبات وتكنولوجيا الملعومات 
6- كلية تكنولوجيا المصايد والاستزراع المائى
7- كلية الصيدلة
8- كلية القانون
9- كلية اللغة والإعلام
10- كلية الطب
11- كلية الآثار والتراث الحضارى
12- كلية الذكاء الاصطناعى
13- كلية طب الأسنان
14- كلية الفنون والتصميم
15- كلية الإدارة المتقدمة
.
 

 


تنسيق الجامعات 2023

مكتب التنسيق

تنسيق القبول بالجامعات المصرية 2023

تنسيق القبول بالجامعات اليوم السابع

موقع نتيجة التنسيق

منظومة التنسيق الالكتروني

تنسيق الجامعات الخاصة 2023 اليوم السابع

تنسيق المرحلة الأولى

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

الحد الأدنى للمرحلة الأولى للتنسيق

الحد الأدنى لقبول المرحلة الأولى

الحد الأدنى للطب

الحد الأدنى للهندسة

موقع التنسيق للجامعات 2023

مكتب تنسيق القبول في الجامعات المصرية

موقع التنسيق الإلكتروني الثانوية العامة

تنسيق الثانوية العامة 2023 القاهرة

تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات

كيف يتم التواصل مع مكتب التنسيق

موقع مكتب التنسيق الرئيسي

رقم مكتب التنسيق بجامعة عين شمس

مواعيد مكتب تنسيق جامعة القاهرة

رقم مكتب التنسيق للشهادات المعادلة

رقم شكاوى التنسيق

شكاوى مكتب التنسيق

مكتب تنسيق الجامعات

عنوان مكتب التنسيق الرئيسي

عنوان مكتب التنسيق الرئيسي بالجيزة

عنوان مكتب التنسيق بالقاهرة

نتيجة التنسيق بالاسم

معرفة التنسيق برقم الجلوس

تنسيق القبول بالكليات والمعاهد

تنسيق الجامعات الخاصة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة