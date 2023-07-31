رئيس الأكاديمية العربية يزف بشرى سارة لأوائل الثانوية العامة والمتفوقين من ذوى الهمم

أعلن الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عن تخصيص منح دراسية لأوائل الثانوية العامة للالتحاق بالأكاديمية بمختلف الكليات والافرع .

وأوضح "عبد الغفار" أن الأكاديمية، ترحب بالأوائل وسوف تقدم لهم منح تعليمية في الأكاديمية في كل الكليات القطاع الادبي والعلمي والذكاء الاصطناعي، وقال: "أخص بالذكر ذوي القدرات الخاصة".

ولفت إلى أن المتفوقين من ذوي القدرات الخاصة يعدون نماذج مشرفة ومكافحة تضرب مثلا للشباب أصحاب التحدى الذى نفخر بتواجده فى الأكاديمية، مشيراً إلى أن الأكاديمية تعمل دائما على ضم أصحاب الإرادة والتحدى من الشباب المصرى والعربي.

وأكد عبد الغفار أن استراتيجية العمل داخل الأكاديمية تعتمد على الجودة في التميز من خلال أهداف ورؤية واضحة قوامها رفع كفاءة العمل الأكاديمي بما يتوافق مع التقدم العلمي وثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يشهدها العالم.