امنع الحساسية باتباع هذه النصائح للبقاء بصحة جيدة

كتبت فاطمة خليل

نصائح لمكافحة الحساسية إذا وجدت نفسك تصاب بنزلات البرد أو تعاني من الحساسية بشكل متكرر، فهناك العديد من الخطوات التي اقترحها الخبراء والتي يمكنك اتخاذها للمساعدة في تقوية جهاز المناعة لديك وتقليل الأعراض، فيما يلي طرق للوقاية من الحساسية 1. النظافة الجيدة اغسل يديك بشكل متكرر باستخدام الصابون والماء أو استمر في استخدام معقم يحتوي على الكحول للحد من انتشار الجراثيم. الحساسية أو نزلات البرد من الأمراض الأكثر شيوعاً، ويساهم تراكم الغبار في جعل بعض الناس أكثر عرضة للحساسية، حيث أن هذه العدوى هي في الغالب نتيجة ضعف جهاز المناعة، بحسب موقع "هيلث شوت".إذا وجدت نفسك تصاب بنزلات البرد أو تعاني من الحساسية بشكل متكرر، فهناك العديد من الخطوات التي اقترحها الخبراء والتي يمكنك اتخاذها للمساعدة في تقوية جهاز المناعة لديك وتقليل الأعراض، فيما يلي طرق للوقاية من الحساسيةاغسل يديك بشكل متكرر باستخدام الصابون والماء أو استمر في استخدام معقم يحتوي على الكحول للحد من انتشار الجراثيم.

الامتناع عن لمس وجهك، وخاصة فمك أو عينيك أو أنفك. تدخل الجراثيم إلى أجسامنا من خلال أعضائنا الحسية، وإذا لمسناها بأيدينا ، والتي هي في الغالب بؤر للجراثيم، فإننا نميل إلى الإصابة بالحساسية في وقت قريب جدًا. 2. تعزيز مناعتك تحدث الحساسية في الغالب نتيجة ضعف المناعة، يمكنك العمل على تقوية مناعتك من خلال الحفاظ على نمط حياة صحي واتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.

حافظ على رطوبتك، ومارس الرياضة بانتظام، واحصل على قسط كافٍ من النوم لدعم جهاز المناعة لديك. 3. إدارة التوتر الإجهاد المزمن يحفز إفراز هرمون الكورتيزول ، هرمون التوتر ، في أجسامنا الذي يهاجم جهاز المناعة لدينا ويضعفها. يجب عليك الانخراط في أنشطة للحد من التوتر مثل التنفس العميق ، واليوجا ، أو التأمل أو حتى الانغماس في الهوايات التي تستمتع بها للتغلب على التوتر. 4. تجنب الأشياء المسببة للحساسية إذا كنت تعاني من حساسية موسمية ، فحاول تحديد وحاول تجنب المثيرات التي تؤدي إلى تفاقم الأعراض. تشمل المثيرات الشائعة حبوب اللقاح ووبر الحيوانات الأليفة وعث الغبار وبعض الأطعمة.

حافظ على مساحة المعيشة الخاصة بك نظيفة وخالية من الغبار ، وفكر في استخدام أجهزة تنقية الهواء.