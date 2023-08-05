اليوم.. عزاء حفيدة هانى محمود وزير الاتصالات الأسبق بمسجد الشرطة

كتبت هبة السيد

يقام عزاء حفيدة المهندس هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، مستشار رئيس الوزراء، اليوم السبت، بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، عقب صلاة المغرب، بقاعة الرزاق للرجال والسيدات.

وأعلن المهندس هاني محمود وفاة حفيدته فريدة أحمد عثمان، الثلاثاء الماضي، على صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلا:" البقاء لله نفذت إرادة الله واسترد الله وديعته، حفيدتى وقُرة عيني فريدة أحمد عثمان.

وطالبت الأسرة المعزيين من السيدات عدم ارتداء الملابس السوداء واستبدالها بالملابس البيضاء.

وتعرض المهندس هاني محمود والذى شغل منصب وزير التنمية الإدارية، لحادث أليم مع حفيدته على طريق الساحل الشمالي فى 19 من يوليو الماضى.