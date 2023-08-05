الفلبين: مصرع 29 شخصا وإصابة 165 آخرين جراء إعصار "إيجاي"

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أعلن المجلس الفلبيني لإدارة الكوارث والطوارئ، ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية والفيضانات الناجمة عن إعصار "إيجاي" إلى 29 قتيلا و165 مصابا و11 مفقودا.

وذكرت شبكة "إيه بي إسي-سي بي إن" الفلبينية اليوم /السبت/، أن أكثر من 3 ملايين شخص تضرروا جراء الدمار، الذي سببه الإعصار بمختلف أنحاء البلاد، فيما تضرر قرابة 60 ألف منزل.. مضيفة أنه تم إجلاء 287 ألف شخص من منازلهم.

وأوضحت السلطات أن حجم الخسائر في البنية التحتية تخطى 3.6 مليار بيزو فلبيني، وبلغت الخسائر بقطاع الزراعة 1.9 مليار بيزو.. مشيرة إلى أن 11 مقاطعة و18 مدينة وبلدية أعلنت حالة الكارثة، فيما وزعت الحكومة 275 مليون بيزو كمساعدات على المتضررين.

يذكر أن "إيجاي" يعد خامس إعصار يضرب الفلبين هذا العام، وحذر الخبراء من تفاقم الأحداث المناخية مثل العواصف القوية بسبب تغير المناخ.